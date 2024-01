PSV sukkelt zichzelf in slaap na imposante doelpuntenproductie van Luuk de Jong

PSV heeft de thuiswedstrijd tegen Excelsior eenvoudig met 3-1 gewonnen. Luuk de Jong scoorde drie keer en staat met 164 doelpunten nu in de top tien van de meest scorende Eredivisie-spelers. Zelf evenaarde PSV het record uit 1997-1998 met zeventien overwinningen sinds de start van het seizoen. Excelsior bleef voor de tiende opeenvolgende wedstrijd verstoken van een overwinning.

Voor PSV stond de hervatting van de competitie in teken van records. Uiteraard is er de jacht op de evenaring van het record van zeventien winstpartijen sinds de start van het seizoen. Dat lukte tot dusver alleen in het seizoen 1997-1998. Trainer Peter Bosz zou bij een zege op negentien gewonnen wedstrijden op een rij kunnen komen. Aanvoerder Luuk de Jong kon met een treffer de top tien van all time topscorers van de Eredivisie binnen dringen.

Het eerste record werd al binnen een kwartier bewerkstelligd toen Luuk de Jong de rebound benutte, ontstaan na een kopbal van Andre Ramalho. Een paar minuten later kopte De Jong de 2-0 al tegen de touwen na een voorzet van Sergino Dest. PSV hanteerde een hoog tempo, waardoor Excelsior niet in de duels kwam. Na de dubbelslag van De Jong nam het wat gas terug. Af en toen was er nog een versnelling. Guus Til dacht zijn ploeg op 3-0 te zetten, maar VAR van dienst Bas Nijhuis constateerde buitenspel van De Jong in de aanloop naar deze treffer. Scheidsrechter Marc Nagtegaal die deze week zijn FIFA-badge in ontvangst mocht nemen, werd door Nijhuis wel naar de kant geroepen om dit zelf ook vast te stellen. Excelsior, deze week geplaagd door een griepgolf, kon er niets tegenoverstellen.

In de tweede helft was de wedstrijd meer open. Dest, Malik Tillman en Johan Bakayoko hadden het vizier nog niet goed afgesteld. Uiteindelijk diende de baas zelf eraan te pas komen om er 3-0 van te maken. De PSV-captain deed wat zijn ploeggenoten nalieten en ontnam Excelsior het laatste sprankje hoop. Couhaib Driouech zorgde bij de bezoekers voor de meeste dreiging. De snelle buitenspeler was lang de enige die PSV-doelman Walter Benitez tot een redding dwong. In de slotfase kregen de Rotterdammers zowaar wat kansen. Invaller Derensili Sanches Fernandes verschalkte Benitez met een kopbal. Vlak voor tijd leek Troy Parrott op weg naar de aansluitingstreffer. Zo ver liet Benitez het niet komen. In de extra tijd werd de 3-2 van Oscar Uddenäs vanwege buitenspel afgekeurd.

Toch zijn er ook nog wel wat minpunten te benoemen bij de Eindhovenaren. De manier waarop Andre Ramalho (wel twee assists deze avond) soms de bal inlevert of een corner weggeeft oogt wat knullig. Ondanks de fraaie reeks en het goede voetbal waren er opvallend veel lege plekken in het Philips Stadion. Yorbe Vertessen wil zich niet schikken in zijn reserverol, terwijl Joey Veerman nog geen pen gepakt heeft om een nieuw contract te tekenen. Echt zorgen maken over deze feiten zal Bosz zich waarschijnlijk alleen doen om Ramalho. Vandaar dat de trainer in topwedstrijden vaak voor Jerdy Schouten kiest als kompaan van Olivier Boscagli in het hart van de defensie. Volgende week kan PSV het record uit 1998 verbeteren door ook de uitwedstrijd bij FC Utrecht te winnen. Eerst wacht woensdag nog de bekerkraker tegen FC Twente. Hoe zwaar Bosz deze wedstrijd inschaalt zullen we zien aan de positie van Schouten.