Bosz grijpt in tijdens training: 'Daar was ik op een gegeven moment klaar mee'

PSV-trainer Peter Bosz zag zich genoodzaakt om in te grijpen tijdens een training gedurende het trainingskamp in Spanje. Niet omdat een speler er met de pet naar gooide of een verkeerde pass gaf, maar omdat de rechterschoenveter van voor de zoveelste keer loszat. De succescoach uit Apeldoorn besloot om dan maar zelf de veters van de huurling van FC Barcelona te strikken.

PSV heeft een geweldige eerste seizoenshelft achter de rug. De Eindhovenaren verzekerden zich van de eindzege van de Johan Cruijff Schaal en plaatsten zich dankzij zeges op Sturm Graz en Rangers FC voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarin was de start moeizaam, maar dankzij zeges op RC Lens en Sevilla overwintert de formatie van Bosz alsnog in het miljardenbal. En dan resulteerden de eerste zestien wedstrijden in de Eredivisie ook nog allemaal in een overwinning. De sfeer tijdens het trainingskamp in Spanje is dan ook erg ‘ontspannen’ en het onderonsje tussen Bosz en Dest laat dat goed zien.

“Het was deze week een bijzonder tafereel op het trainingsveld van het Complejo Deportivo Arroyo Enmedio in Estepona. Ineens zat Bosz tijdens de training op de grond voor Dest de schoenveter van de linksback te strikken, alsof hij niet de trainer van de ongeslagen koploper in de Eredivisie was, maar een coachende voetbalvader, die op zaterdagochtend bij het pupillenteam als hoofdtaak heeft om veters te strikken”, schrijft De Telegraaf. Dat vraagt uiteraard om een uitleg. “Sergiño heeft altijd zijn rechterschoenveter open. Al een half seizoen lang”, vertelt Bosz. “Daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Ik zei er wat van. ‘Maar die gaat altijd open, trainer’, zei hij. ‘Dan zal ik ‘m eens strikken’, gaf ik als antwoord.”

En dat deed Bosz, op een manier die hem vroeger is aangeleerd door zijn vader. “Mijn vader heeft me vroeger geleerd om ‘m er nog een keer doorheen te halen, waardoor hij niet meer losgaat. De jongens zagen dat ik dat deed en begonnen te klappen. Maar wat denk je? Na de training was die veter wéér los”, vertelt Bosz. De oefenmeester zal het door de vingers blijven zien, zolang Dest natuurlijk goed blijft presteren. Dat deed hij voor de winterstop. Dest kwam in de zomer op huurbasis over van FC Barcelona en bleek al snel een versterking. Hij speelde vooralsnog negentien wedstrijden voor PSV, goed voor een doelpunt en twee assists. PSV heeft de optie om hem na het seizoen definitief over te nemen van FC Barcelona, maar Dest zelf is er nog niet helemaal over uit wat hij wil gaan doen.