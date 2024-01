Van der Eijk legt Heerenveen - AZ al in de zesde minuut stil: 'Het is dieptriest'

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en AZ is zondag in de zesde minuut stilgelegd door Sander van der Eijk. Vanuit het uitvak van het Abe Lenstra Stadion werd vuurwerk op het veld gegooid, waarop de scheidsrechter alle spelers naar binnen stuurde.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk ziet een nieuwe, vervelende traditie ontstaan. "Dit is niet voor het eerst. Vorig seizoen vuurwerk uit het uitvak op het veld in het Abe Lenstra Stadion. Daarna vuurwerk uit het uitvak in het AFAS Stadion. Nu dus weer dit. Het is dieptriest dat Heerenveen - AZ een soort risicowedstrijd aan het worden is, waarbij het bij nu zo'n beetje bij elke editie raak is. Het is onvoorstelbaar, maar niet onvoorspelbaar."

Ook Kees Luijckx baalt van de tijdelijke staking. "Het Friese volkslied wordt gespeeld en iedereen heeft er zo veel zin in. De sfeer is top, het is kwart over twaalf zondagmiddag. Het zijn echte debielen die dat doen. Het is triest dat een paar denken dat het nodig is. Echt heel kinderachtig", aldus de analist.

Na twintig minuten keerden de spelers en arbitrage terug op het veld, waarna zij na een korte warming-up de wedstrijd vervolgden. Op het moment dat het duel werd gestaakt, was er nog niet gescoord.