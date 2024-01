Sarina Wiegman maakt einde aan discussie over haar toekomst en tekent contract tot 2027

Sarina Wiegman (54) maakt een einde over de discussie over haar toekomst. De Nederlandse bondscoach van de vrouwen van Engeland verlengt haar contract bij de Engelse voetbalbond (FA) tot medio 2027, zo maakt de bond dinsdag bekend.

Wiegman is een van de succesvolste coaches in het vrouwenvoetbal. In 2017 leidde ze de Nederlandse dames in eigen land naar de Europese titel. Twee jaar later bereikte ze met de Oranje Leeuwinnen de WK-finale, die verloren ging tegen de Verenigde Staten. Wiegman trad daarop in dienst bij de Engelse ploeg, waarmee ze in 2022 eveneens Europees kampioen werd. Bovendien verloor ze met haar huidige werkgever in 2023 óók de finale van het wereldkampioenschap, ditmaal tegen Spanje.

De uitstekende prestaties van Wiegman, die maandag op het FIFA-gala in Londen voor de vierde keer in haar loopbaan tot beste trainer van de wereld in het vrouwenvoetbal, leidden de afgelopen jaren tot meerdere discussies over een overstap naar het mannenvoetbal. In september vorig jaar sloot de trainer in gesprek met de NOS niet uit een dergelijke stap in de toekomst te zullen gaan maken, maar voorlopig blijft ze dus aan bij de Engelse vrouwen.

De FA kondigt dinsdagochtend aan dat Wiegman haar aflopende contract verlengt tot en met het volgende WK, dat in 2027 wordt gehouden. Ook haar Nederlandse assistent Arjan Veurink heeft bijgetekend. De Engelse voetbalbond is vanzelfsprekend uitermate tevreden met het nieuws: "Ze is een gigantische ambassadeur voor het vrouwenvoetbal en het Engelse voetbal in het algemeen", schrijft de FA. "Sarina is een inspiratie voor velen wereldwijd en het is geweldig dat haar periode bij ons op Wembley en St. George's Park (het nationale trainingscomplex, red.) een vervolg krijgt." Ook Wiegman toont zich verheugd: "Ik ben blij dat ik na 2,5 ongelooflijke jaren de kans heb om Engeland tot 2027 te leiden", laat de Nederlandse coach optekenen. "Vooruitkijkend: we hebben unfinished business en ik weet dat we tot meer in staat zijn, hoewel het niet makkelijk zal worden."