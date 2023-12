Jonker euforisch na bloedstollende ontknoping: 'Terug op weg naar de top'

Bondscoach Andries Jonker stond na de bloedstollende ontknoping van de wedstrijd tussen Nederland en België (4-0) uiteraard dolblij de media te woord. Zijn elftal leek tot aan de slotseconden naast de groepswinst in de Nations League - en daarmee kans op een ticket voor de Olympische Spelen - te gaan grijpen, maar door twee late treffers van werd het Engeland van Jonkers voorganger Sarina Wiegman tóch op doelsaldo gepasseerd.

"Ik vind dit het allermooiste van sport", glundert Jonker kort na de wedstrijd voor de camera's van de NOS. "Die emotie van het ene moment op het andere moment. En als je dan aan de gelukkige kant zit, dat vergeet je van je leven niet. Dit is zo mooi." De voormalig assistent van Louis van Gaal en trainer van clubs als FC Volendam en Telstar plaatst de overwinning op de Belgen in de context van waar hij met de Leeuwinnen mee bezig is: "Dit is de geschiedenis van dit team. Uit het niets Europees kampioen, heel langzaam naar beneden weggezakt en weer terug op weg naar de top."

Artikel gaat verder onder video

In het elftal dat de Belgen uiteindelijk met vier doelpunten verschil op de knieën kreeg was plaats voor speelsters als Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en invaller Vivianne Miedema. In 2017, toen Oranje in eigen land verrassend beslag legde op de Europese titel, waren zij ook al van levensbelang. Jonker: "Er zit nog steeds een enorme gretigheid in de kern van geroutineerde speelsters, maar de jongeren sluiten zich daar naadloos bij aan. Dat maakt dat het eruit ziet zoals het eruit ziet, geweldig."

Matchwinner kan geluk niet op

Ook Egurrola stond - vanzelfsprekend - glunderend voor de camera's. De middenvelder, die ook voor de Verenigde Staten of Spanje had kunnen kiezen maar koos voor Nederland, mocht tegen de Belgen spelen bij absentie van Jackie Groenen, die geblesseerd uitviel tegen Engeland (3-2 verlies). Prompt groeide ze uit tot de held van de avond. "Het is ongelooflijk, ik ben blij dat ik gescoord heb, maar eerlijk: dit team is geweldig", aldus de speelster van Olympique Lyonnais.