Wiegman zou ‘nee’ zeggen tegen Eredivisieclub: ‘Ik ga geen stap terug doen’

De naam van Sarina Wiegman valt steeds vaker in verband met een functie in het mannenvoetbal. Maar als het aan Wiegman zelf ligt, zal ze het vrouwenvoetbal niet zo snel verlaten en zeker niet voor de eerste beste uitdaging bij de mannen. In gesprek met de Volkskrant bevestigt ze een uitspraak van Leonne Stentler. De analist van onder meer de NOS zei vorig jaar dat Wiegman geen trainer van FC Twente zou worden.

Steeds vaker wordt de vraag gesteld of Wiegman niet toe is aan een functie in het mannenvoetbal. Ook directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB liet zich er nog niet zo lang geleden over uit. Wiegman staat echter niet te springen om die stap te maken. “Ik geef een politiek antwoord. Ik werk nu in de top. Ik heb de beste faciliteiten. Ik werk met de beste spelers van de wereld. Ik zie geen enkele reden waarom ik weg zou gaan”, vertelt Wiegman in een uitgebreid interview met de Volkskrant. “De vraag (of ze zou willen werken in het mannenvoetbal, red.) doet het vrouwenvoetbal tekort. Is het per definitie beter om naar het mannenvoetbal te gaan? Dat wordt aangenomen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. En dan maar meteen een antwoord op die andere vraag: ja, een vrouw kan een mannenteam coachen. Vrouwen werken in de meest uiteenlopende functies, maar bij voetbal wordt gevraagd of het kan.”

Artikel gaat verder onder video

De Volkskrant haalt vervolgens een uitspraak van Stentler aan. In een uitzending van Studio Engeland tijdens het Wereldkampioenschap 2022 in dat land, ging Stentler op de uitspraak van journaliste Suse van Kleef dat ‘Wiegman een club als FC Twente zou weigeren’. “Dat denk ik ook, zeker. Wereldtop is anders dan de nationale competitie. Net zoals het bij de vrouwen ook anders is of je de Ajax vrouwen of het Nederlands elftal gaat coachen. Zij wil echt de top van de top en daar zit ze nu. Wat is voor haar nog een stap hoger?”, zei Stentler. Of het waar is dat Wiegman ‘nee’ zou zeggen tegen een club als FC Twente? “Ik denk dat dat klopt”, antwoordt de bondscoach van de Engelse vrouwenploeg.

Wiegman wil vervolgens niet ingaan op de vraag of ze bij Ajax, Feyenoord of PSV wél aan de slag zou gaan. “Ik wil in de top werken, dat doe ik nu en ik ga geen stap terug doen, dat is het enige wat ik erover wil zeggen.” Wiegman weet niet of ze gelukkig zou zijn in het mannenvoetbal. “Dat is voor mij in elk geval niet de heilige graal. Op dit moment ben ik heel tevreden in het vrouwenvoetbal. Ik ben begonnen bij Ter Leede, daarna ADO Den Haag. Nederland. Nu Engeland. Ik ben bezig met presteren, en tegelijkertijd probeer ik de wereld in positieve zin te veranderen. Een combinatie waarvan ik zeker weet dat ik er gelukkig van word.”

Wiegman is de laatste jaren uiterst succesvol in het vrouwenvoetbal. Ze loodste de Nederlandse dames in de zomer van 2017 in eigen land naar een Europese titel en haalde twee jaar later met grotendeels dezelfde namen de finale van het WK in Frankrijk. Helaas voor Oranje en Wiegman moesten ze in de finale hun meerdere erkennen in de Verenigde Staten. Na een gedenkwaardige en succesvolle periode bij het Nederlands elftal stapte Wiegman over naar de Engelse vrouwenploeg. Ook daarmee beleeft ze veel successen. Onder leiding van Wiegman werd in 2022 het EK in eigen land gewonnen en afgelopen zomer de finale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland bereikt. Daarin was Spanje echter met 1-0 te sterk.