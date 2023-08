Nigel de Jong reageert op roep om Sarina Wiegman als opvolger van Ronald Koeman

Ronald Koeman is vooralsnog niet bezig aan een erg fijne tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Toch hoeft hij zich volgens Nigel de Jong, sinds dit jaar directeur topvoetbal van de KNVB, voorlopig geen zorgen te maken over een ontslag. Over de mogelijke opvolging van Koeman heeft de oud-middenvelder wel zijn gedachten, zo sluit op voorhand niet uit dat Sarina Wiegman na haar successen in het vrouwenvoetbal ooit bij de mannen voor de groep komt te staan.

Koeman keerde na het WK in Qatar terug bij Oranje, maar kan nog niet bogen op de prima resultaten uit zijn eerste periode als keuzeheer. Slechts één van de vier interlands die hij op de bank zat leverde een overwinning op, en met 3-0 was dat bovendien een magere gezien de bescheiden tegenstander Gibraltar. Toch hoeft Koeman niet te vrezen voor een ontslag "Ik zie daar nu helemaal geen aanleiding toe, wat mij betreft blijft hij nog jaren", zegt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Mocht het op zeker moment toch tot een afscheid komen, dan is Sarina Wiegman wat De Jong betreft zeker een kandidaat om als eerste vrouw ooit een nationale mannenploeg te gaan leiden. "Denkbaar is het wel", houdt De Jong de optie open. Wel is hij zich er terdege van bewust dat de voetbalwereld daar (nog) niet als geheel achter staat: "Er liggen - in algemene zin - nog drempels om het acceptabel te maken, nog niet iedereen is toe aan het idee van een vrouw als coach van mannen, dat merk je aan reacties."

De Jong wijst op het indrukwekkende track record van de huidige bondscoach van de Engelse vrouwen, die onlangs de WK-finale verloor van Spanje. "En Sarina zelf, aan haar kwaliteiten en status hoeft niemand te twijfelen", is De Jong lovend. "Ze heeft vier opeenvolgende finales gehaald. Het moet gaan om de best beschikbare coach, gender is daarin niet allesbepa lend. We zullen het per situatie bekijken wat mij betreft."

