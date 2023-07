Man van 35 miljoen euro telkens gepasseerd door Koeman: 'Wel een beetje frustrerend'

Bondscoach Ronald Koeman heeft tot dusver nog geen plek in zijn selecties voor Micky van de Ven. De centrale verdediger maakt dusdanig veel indruk bij VfL Wolfsburg, dat hij zich voor zo'n 35 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur mag maken. Dat Oranje vooralsnog niet aan de orde is, steekt hem wel degelijk.

Dat vertelt Van de Ven in De Telegraaf. “Onder Louis van Gaal zat ik voor het WK in Qatar bij de voorselectie. Dat was een heel groot compliment en daar was ik ook heel blij mee. Maar onder Ronald Koeman ben ik nog niet in beeld. Dat is wel een beetje frustrerend, omdat Oranje echt een droom van me is. Ik moet blijven doorgaan met hetgeen ik doe. En dan dus nog een stukje beter. Hopelijk komt die uitnodiging dan vanzelf.”

Bij VfL Wolfsburg speelde hij zichzelf in elk geval wel in de kijker en met de aanstaande deal naar Tottenham Hotspur komt een droom uit voor Van de Ven. “Ik heb altijd van de Premier League gedroomd, omdat de grootste clubs daarin spelen en ik die competitie ook als de beste ter wereld zie. Voorkeur voor een club had ik niet echt.”

Als grootste kracht ziet Van de Ven zijn voetballend vermogen en zijn rust aan de bal. “Mensen hebben het vaak over mijn snelheid, inzicht en verdedigende kracht, maar vaak zijn het slimmigheidjes, waardoor je als winnaar uit een duel kunt komen”, noemt hij nog een eigen kracht. “Daar ben ik in Duitsland wel steeds beter in geworden."