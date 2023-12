Krankzinnige ontknoping: Oranje Leeuwinnen flikken het en gaan naar de Final Four van de Nations League

De Oranje Leeuwinnen zijn er dinsdagavond in geslaagd zich te kwalificeren voor de finaleronde van de Nations League. De opdracht voor de formatie van bondscoach Andries Jonker was duidelijk: winnen van België en dat het liefst met grote cijfers. Dat leek in eerste instantie niet te lukken en door de ontwikkelingen bij Schotland - Engeland (0-6) begon het er heel slecht uit te zien, maar twee doelpunten in blessuretijd - waardoor het toch nog 4-0 werd - zorgden er alsnog voor dat Jonker en zijn spelers zich mogen opmaken voor de Final Four van de Nations League én uitzicht houden op deelname aan de Olympische Spelen.

Het Nederlands elftal leek vrijdagavond een grote stap te zetten richting groepswinst. De formatie van Jonker ging op bezoek bij Engeland weliswaar met een 0-2 voorsprong de rust in, maar in de tweede helft ging het helemaal mis en trokken de Engelsen de wedstrijd alsnog naar zich toe (3-2). Daardoor kwam Engeland in punten op gelijke hoogte met Nederland en beloofde de laatste speeldag in de groepsfase van de Nations League dus een enorm spektakel te worden. Oranje had bij aanvang weliswaar een beter doelsaldo, maar het verschil met Engeland was slechts drie doelpunten. In de wetenschap dat de Engelsen op bezoek gingen bij het al uitgespeelde Schotland, waren Jonker en zijn spelers er dus niet helemaal gerust op.

Artikel gaat verder onder video

Al helemaal niet omdat de Schotten zelfs baat hadden bij een ruime nederlaag, zodat zij als onderdeel van de Britse ploeg mogelijk alsnog konden afreizen naar de Olympische Spelen. Na 45 minuten zag het er al heel slecht uit voor Oranje. Het ging zelf met slechts een 1-0 voorsprong - doelpuntenmaker Lineth Beerensteyn speelde tegen België haar honderdste interland - de rust in, terwijl Engeland er in de slotfase van de eerste helft nog een paar bij prikte en met een 0-4 voorsprong aan de tweede helft begon. Daarmee was het verschil in doelsaldo volledig weggewerkt door de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die ook nog eens een voorsprong had in het totaal aantal gemaakte doelpunten in de groepsfase en daardoor virtueel aan de leiding ging.

Het perspectief voor Oranje werd er nog vervelender op toen Engeland al na vier minuten spelen in de tweede helft op 0-5 kwam. Gelukkig maakte Beerensteyn er niet veel later met haar tweede van de avond 2-0 van. Oranje had echter nóg meer doelpunten nodig en in de jacht daarop kwam topschutter Vivianne Miedema binnen de lijnen, maar haar entree bracht in eerste instantie niet waarop werd gehoopt. Omdat Engeland na de 0-5 stopte met scoren, bleef het spannend. Dankzij een doelpunt van Damaris Egurrola in de eerste minuut van de blessuretijd leek Oranje het alsnog te gaan flikken, maar een snelle reactie van Engeland in Schotland gooide toch weer roet in het eten. Daar leek het op althans. Dat was echter buiten Egurrola gerekend. De middenvelder maakte diep in blessuretijd ook nog haar tweede en de 4-0. Dat doelpunt bleek uiteindelijk voldoende voor de groepswinst.