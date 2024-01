Sierd de Vos gelooft ogen niet tijdens Afrika Cup en schiet in de lach om Jefferson Encada

De Afrika Cup is vanavond om 21.00 uur begonnen met het duel tussen Ivoorkust en Guinee-Bissau. Sierd de Vos doet namens Ziggo Sport het liveverslag van de wedstrijd en kon in de derde minuut zijn lach niet onderdrukken bij een verdedigende actie van Jefferson Encada.

Guinee-Bissau kwam tegen favoriet Ivoorkust vrijwel onmiddellijk onder druk te staan. Encada kwam in de derde minuut in de eigen zestien in balbezit en had ogenschijnlijk veel tijd om een verdedigende actie uit te voeren. De 25-jarige rechtsback van Guinee-Bissau, op clubniveau actief voor Pharco FC in Egypte, koos voor een opvallende oplossing door de bal wild over de eigen achterlijn te schieten en een hoekschop weg te geven, daar waar een terugspeelbal op doelman Ouparine Djoco of een bal over de zijlijn ook opties waren geweest.

De actie van Encada leidde tot verbazing bij De Vos. “Encada geeft een corner weg alsof hij er nog twintig gaat weggeven. Haha… De keeper staat erbij en kijkt erna. Hij zegt: waarom speel je de bal niet terug?”, aldus een verbaasde commentator.

Gelukkig voor Encada leidde de goedkoop weggeven hoekschop niet tot een tegentreffer. Helaas voor hem en Guinee-Bissau schoot Seko Fofana Ivoorkust amper een minuut later van afstand wel op voorsprong.