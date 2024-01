Verrassend: Sjoerd van Ramshorst gaat in 2024 Omroep MAX-programma presenteren

NOS-journalist Sjoerd van Ramshorst wordt nieuwe presentator van de quiz Met het Mes op Tafel, die wordt uitgezonden door Omroep MAX. De presentator van onder meer Studio Voetbal is de opvolger van Herman 'de schermman' van der Zandt, die sinds 2015 aan het programma verbonden was.

Enigszins verrassend is het wel dat MAX in de zoektocht naar een opvolger van Van der Zandt bij Van Ramshorst is uitgekomen. De 37-jarige journalist was immers nog niet eerder in een dergelijke rol te zien en lijkt ook niet de meest voor de hand liggende keuze voor de ouderenzender. Zo schrijft kijkcijferkoningin Tina Nijkamp op Instagram: "Geen Omroep MAX-gezicht, maar opnieuw een NOS-gezicht als presentator van Met het Mes op Tafel".

Artikel gaat verder onder video

Van der Zandt was immers ook afkomstig van de NOS, waar hij na zijn werk als nieuwsjournalist aansloot bij NOS Sport, waar hij onder meer optrad rond de Tour de France. Vanaf januari 2024 stapt hij echter over naar KRO-NCRV, waar hij vanaf 2025 de opvolger van Philip Freriks wordt als presentator van het succesvolle De Slimste Mens.

Met het Mes op Tafel bestaat al sinds 1997. De eerste presentator van de quiz was medebedenker Joost Prinsen, die het stokje in 2015 doorgaf aan Van der Zandt. Toen laatstgenoemde in april 2023 wegens ziekte tijdelijk niet beschikbaar was, nam Prinsen zijn oude rol echter een maand waar. Daarnaast is de zingende barvrouw Milou Frencken ook al sinds de start van het programma te zien, zij zal Van Ramshorst ook bijstaan. Dat geldt ook voor Klaas van Dijk, die sinds 2016 plaatsneemt achter de piano waarop zijn overleden broer Martin van Dijk jarenlang de muzikale omlijsting van de quiz verzorgde.