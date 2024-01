Valentijn Driessen walgt van uiterst sympathiek gebaar Henk de Jong: ‘Het is zo goedkoop!’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de houding van Henk de Jong na het duel van SC Cambuur met USV Hercules in de TOTO KNVB Beker. De hoofdtrainer van Cambuur stak na de midweeks moeizaam gewonnen wedstrijd (3-4 na verlenging) de loftrompet over de Utrechtse amateurs, hetgeen in het verkeerde keelgat is geschoten bij Driessen.

Nadat Cambuur Hercules had uitgeschakeld in de achtste finales van het bekertoernooi, stapte De Jong de kleedkamer van de tegenstander in. Hij nodigde de selectie en technische staf van Hercules uit voor het kwartfinaleduel van Cambuur met Vitesse. Vervolgens gaf De Jong in gesprek met de NOS ook nog eens hoog op over Hercules. “Geweldig gedaan, een staande ovatie voor de tegenstander. Het was een unieke avond, dat had ik ook gezegd als we hadden verloren”, zei de oefenmeester van Cambuur onder meer.

De ogenschijnlijk sympathieke houding van De Jong kan op weinig respect van Driessen rekenen. “Ik heb me verschrikkelijk gestoord aan De Jong en dat hele Cambuur. Een staande ovatie voor Hercules… Het is allemaal zo gezocht en zo goedkoop! Ze hadden natuurlijk eigenlijk gewoon moeten verliezen”, briest de journalist in een video-item van De Telegraaf. “Dan wil De Jong niet over zijn eigen ploeg praten. Kom op zeg, hé!”

“Hij had al die gasten een schop onder hun reet moeten geven en al die spelers van Cambuur hadden De Jong een schop onder zijn reet moeten geven, want ze wisten toch wat voor tegenstander Hercules zou zijn? Het is echt een zware wanprestatie! Ik heb me verschrikkelijk zitten ergeren”, vervolgt Driessen. “Dit was zo goedkoop, zo makkelijk! Naar aanleiding van deze wedstrijd zou je hopen dat ze geweldig op hun flikker krijgen van Vitesse, maar dat is net zo slecht. Het was echt hemeltergend slecht van Cambuur. Dat De Jong dan de aandacht op deze manier verlegt naar Hercules, dat is heel goedkoop”