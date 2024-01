Cambuur komt met fantastisch nieuws over teruggekeerde hoofdtrainer Henk de Jong

SC Cambuur wordt ook in het seizoen 2024/25 getraind door de eerder dit seizoen teruggekeerde Henk de Jong. De 59-jarige oefenmeester heeft zijn contract bij de club uit Leeuwarden met een extra seizoen verlengd, zo wordt via de officiële kanalen bekendgemaakt.

De Jong maakte na een loopbaan bij de amateurs en als assistent-trainer van Heracles Almelo, sc Heerenveen en FC Groningen in 2010 zijn entree bij Cambuur. Nadat hij Alfons Arts ruim twee-en-half jaar had geassisteerd werd hij in 2013 interim-trainer van de club. Daarna werd hij onder Dwight Lodeweges opnieuw assistent, om vervolgens tussen 2014 en 2016 opnieuw als hoofdtrainer te fungeren. Na omzwervingen bij FC Groningen, waar hij een marketingfunctie vervulde, en het hoofdtrainerschap van De Graafschap keerde hij in de zomer van 2019 opnieuw terug in Leeuwarden.

Met Cambuur greep hij in dat seizoen, dat vanwege de uitbraak van het corona-virus werd afgebroken, naast een vrijwel zeker lijkende promotie naar de Eredivisie. Een jaar later kwam die er alsnog, maar in oktober 2022 moest De Jong om gezondheidsredenen zijn functie opgeven. In het hoofd van de trainer werd een cyste ontdekt, die operatief verwijderd moest worden. Cambuur stelde in de tussentijd Sjors Ultee aan, maar die slaagde er niet in om de club voor de Eredivisie te behouden en werk in oktober 2023 op straat gezet. Sindsdien is De Jong, wiens contract bij Cambuur al die tijd doorliep, weer hoofdtrainer van de club.

Verhuizing

Algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur is blij dat De Jong langer aan de club verbonden blijft: "Henk zijn staat van dienst bij onze club spreekt natuurlijk voor zich en na zoveel jaren samenwerken weten we precies wat we aan elkaar hebben. Het belangrijkste was natuurlijk dat Henk weer helemaal topfit is en we kunnen beide niet anders concluderen dan dit het geval is", zegt hij op de clubsite. Bovendien maakt De Jong hierdoor een historische verhuizing mee: "Dat is op zichzelf al fantastisch nieuws en dat Henk de laatste trainer aan het Cambuurplein en de eerste trainer in het nieuwe stadion gaat zijn maakt het heel speciaal", doelt De Graaf op het nieuwe onderkomen dat volgend seizoen betrokken moet gaan worden.