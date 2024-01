Henk de Jong trekt opvallende conclusie over Ajax: 'Ik bedoel dit niet raar hoor, maar...'

SC Cambuur-trainer Henk de Jong trekt voorafgaand aan het bekerduel met USV Hercules een opvallende conclusie over Ajax. De Amsterdammers sneuvelden in de tweede ronde van het bekertoernooi verrassend tegen de Utrechtse amateurclub, de Friese trainer concludeert dat Ajax zich 'niet goed had voorbereid'.

Op 21 december, vlak voor het ingaan van de winterstop, nam Hercules het in Stadion Galgenwaard op tegen Ajax. De amateurs namen een 2-0 voorsprong, zagen de bezoekers vervolgens de rug rechten en in de laatste tien minuten terugkomen tot 2-2, maar sloegen in blessuretijd opnieuw toe: 3-2. Daarmee voltooide de club een van de grootste - zo niet dé grootste - bekerstunts van deze eeuw én plaatsten de Utrechters zich voor de achtste finale. Daarin wacht Cambuur, de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. De winnaar van de confrontatie op sportpark Zoudenbalch speelt in de kwartfinale een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

De Jong verschijnt voor de wedstrijd voor de camera's van ESPN om het gesprek aan te gaan met Hans Kraay junior. De trainer van de Friezen stelt dat zijn elftal zich uitstekend heeft voorbereid op de confrontatie met de amateurs. "Mijn zoon doet dat, die heeft acht wedstrijden bekeken." Zelf bekeek hij het meest recente competitieduel van Hercules, tegen Kampong (2-2). Ook de stunt tegen Ajax is De Jong niet ontgaan: "Toen zat ik ook met een rooie kop voor de televisie, dat verwacht je natuurlijk niet."

Van onderschatting is bij Cambuur dan ook geen sprake, bezweert De Jong: "Je moet je wel goed voorbereiden tegen deze ploeg. Wie je ook bent, want dit is gewoon een hele lastige ploeg en dan kunnen we nog verliezen. Maar je kan niet geluk zoeken tegen deze club, zeker niet als je niet in vorm bent." En dat is precies het verschil tussen Kampong en Ajax, meent De Jong: "Dit bedoel ik niet raar ofzo, maar Ajax had zich niet goed voorbereid. Ik denk geen beelden bekeken, dat kan haast niet. Want dan mag dat niet gebeuren. Nogmaals: wij kunnen vanavond ook verliezen, maar we hebben ons wel voorbereid."