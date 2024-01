Valentijn Driessen ziet Ajax een 'volledig misplaatst' gebaar maken

Valentijn Driessen vindt het een 'gotspe' dat Maurits Hendriks bij zijn aangekondigde vertrek bij Ajax een pluim op zijn hoed heeft gegeven van Michael van Praag. Woensdag werd bekend dat de 63-jarige Hendriks per 1 maart als Chief Sports Officer vertrekt bij Ajax.

In zijn column in De Telegraaf stelt Driessen dat Hendriks met een 'rampzalig gevoerd beleid' Ajax sportief en financieel naar de afgrond heeft geleid. "Ook zaagde hij structureel aan de stoelpoten van Ajax’ boegbeeld Edwin van der Sar alvorens de algemeen directeur vertrok. En zelfs daarna, en na diens hersenbloeding plantte Hendriks, opgevoerd als anonieme bron in het boekje Ajax in crisis, zijn ex-collega Van der Sar nog maar eens een messenset in z’n rug."

Artikel gaat verder onder video

In het door Ajax verspreide persbericht werd Hendriks deze week door RvC-voorzitter Michael van Praag bedankt voor zijn inzet en toewijding. "In het kader van iemand vrijgeleide gunnen door de voordeur. In ’goed overleg’ wordt er dan bij vermeld. Een volledig misplaatst gebaar en veelzeggend over het verkeerd afgestelde morele kompas bij Ajax."

Als het aan Driessen had gelegen, dan was Hendriks niet publiekelijk bedankt door Ajax. "In het geval van de meest gehate en falende Ajax-werknemer was het op zijn plaats als Van Praag hem met pek en veren en een flinke schop onder zijn achterste door de achterdeur naar buiten had gewerkt. Dat had Hendriks als man achter de olympische losersvlucht in 2016 in Rio de Janeiro verdiend."

"Nee, Ajax liet Hendriks zichzelf en passant nog even vrijpleiten in het persbericht waarin hij suggereerde dat de organisatie hem niet in staat stelde om te brengen wat hij professioneel van zichzelf verlangt als bestuurder. Je moet maar durven, terwijl hij nagenoeg vrij spel had in de Johan Cruijff ArenA", aldus Driessen, die stelt dat Hendriks bijna iedere werknemer en vooral de voetbalmensen bij Ajax tegen zich in het harnas heeft gejaagd. "Dat is Hendriks uiteindelijk noodlottig geworden, want anders had Van Praag hem ondanks alle signalen en tegen beter weten in langer de hand boven het hoofd gehouden."