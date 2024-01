Van Basten confronteert Van 't Schip: 'Jullie middenveld is drama, verdediging is drama!'

Marco van Basten vindt dat Ajax over een dramatisch middenveld en achterhoede beschikt, zo gaf de analist van Ziggo Sport in het programma Rondo aan tegenover de trainer van de Amsterdammers John van 't Schip. De oefenmeester was het logischerwijs niet eens met de uitlatingen van Van Basten.

"Je hebt een goede keeper en je hebt een voorhoede die met Berghuis, Brobbey en Bergwijn voldoet aan de eisen", begint Van Basten positief in het programma Rondo op Ziggo Sport als hij de selectie van Ajax doorneemt. De rest van het elftal voldoet echter niet aan de eisen: "Het middenveld is drama en de de verdediging is drama. Dat is waar je mee moet werken", zegt de analist.

John van 't Schip is het overduidelijk niet eens met de oud-aanvaller: "Het middenveld is niet drama", reageert hij direct. "Kenneth Taylor, je moet niet vergeten dat dat een jongen van 21 is. Hlynsson is negentien, die zit wel in een mindere fase. Het zijn goede voetballers, maar de selectie is jong. Daar moet je mee aan de slag", zegt Van 't Schip, die hoopt dat de door Ajax begeerde Jordan Henderson ervaring kan toevoegen aan zijn selectie.