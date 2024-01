Ajax-supporters krijgen hoopvolle update over onderhandelingen met Henderson

Voetbal International-journalist Freek Jansen is maandagavond met een hoopvolle update voor Ajax-supporters naar buiten gekomen over de onderhandelingen tussen de Amsterdammers en het Saudische Al-Ettifaq. Ajax wil graag kopen van de club en er lijkt beweging te zitten in de onderhandelingen tussen de partijen.

Dat geeft Jansen, die jarenlang Ajax op de voet volgde namens Voetbal International, aan in het programma Voetbalpraat op ESPN: "Onze Ajax-watchers denken dat het er wel aan zit te komen en zijn positief gestemd. Die krijgen geluiden door dat een persoonlijk akkoord eraan zit te komen en dat het nu ook iets wordt met de club zelf, Al-Ettifaq. Daar zit beweging in", onthult Jansen. "De verwachting vanuit de Ajax kant is dat het de komende dagen tot wel tot een akkoord gaat komen."

Volgens Jansen is de verwachting dat Henderson, als hij naar Amsterdam komt, voor anderhalf jaar gaat tekenen in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de journalist zou het niet gaan om een huurdeal, maar wil Ajax de Engels international komen. Wat de hoogte is van de transfersom die hiermee gemoeid gaat, is nog onduidelijk

