Van der Vaart haalt zijn gelijk over smaakmaker van Ajax: 'Jullie zijn stil!'

Rafael van der Vaart haalt in de uitzending van Studio Voetbal zijn gelijk over . De spits verkeert in uitstekende vorm en draagt daarmee bij aan de wederopstanding van Ajax, dat liefst 26 van de mogelijke 30 punten pakte in de laatste 10 wedstrijden.

Aan het begin van de discussie over Ajax zegt Pierre van Hooijdonk lachend dat Ajax definitief uit degradatiegevaar is, ‘waar Rafael zo bang voor was’. Van der Vaart lijkt daar niet zo van gediend en haalt zijn gelijk omtrent de prestaties van Brobbey. “En Brobbey, die jullie allemaal een hele slechte spits vonden… Ik zei altijd dat Brobbey fantastisch is en dat hij veel kansen creëert in een slecht elftal. Dat vind ik nog steeds. Hij maakt het nu waar.” Brobbey maakte zondag twee doelpunten tegen RKC Waalwijk, al miste hij ook een strafschop.

Artikel gaat verder onder video

“Er wordt even gelijk gehaald”, constateert tafelgenoot Jeroen Stekelenburg na het betoog van Van der Vaart. “Ja, jullie zijn ook stil. Ik vind het ook wel grappig”, antwoordt Van der Vaart. Volgens Van Hooijdonk was de kern van de discussie echter nooit of Brobbey een ‘goede of slechte’ spits is. “We hebben het gehad over zijn scorend vermogen. In het eerste gedeelte van de competitie heeft hij als spits te veel kansen gemist. Dat waren voor Ajax belangrijke kansen.”

“Maar vandaag werd hij goed gebruikt, met name door Berghuis die het initiatief neemt”, zegt Van Hooijdonk over de wedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk (4-1 zege). “Brobbey werkt nu ook met de binnenkant van de voet af. In de discussies heb ik vaak gezegd dat hij te wild afrondde. Hij is nu gaan scoren, met name doordat hij de bal met de binnenkant in het net schuift.” Van der Vaart is toch niet helemaal overtuigd. “Ik vind hem hetzelfde spelen als daarvoor, maar hij scoort.”