Van der Vaart maakt Van Hooijdonk pijnlijk verwijt in felle discussie over Steijn

Het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax is inmiddels negentig dagen geleden, maar de trainer houdt de gemoederen bij Studio Voetbal nog altijd bezig. Zondagavond ontstond opnieuw een felle discussie tussen Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk over Steijn.

Van der Vaart wierp zich dit seizoen geregeld op als pleitbezorger van Steijn, terwijl Van Hooijdonk opzien baarde door hem te betichten van duistere dealtjes toen Steijn bij NAC Breda werkte. Later trok Van Hooijdonk die uitspraken in. Dat hij geen fan is van Steijn, mag duidelijk zijn. Volgens Van der Vaart zijn er veel mensen, onder wie analisten bij Studio Voetbal, die uit afgunst voor Steijn hopen op succes voor diens opvolger John van ’t Schip.

Artikel gaat verder onder video

“Ze worden uitgeschakeld door Hercules in de beker. En jullie doen net alsof het fantastisch gaat. En waarom? Omdat Steijn weg is. Iedereen heeft een hekel aan Steijn. En dan gaan jullie heel raar doen”, zegt Van der Vaart bij het praatprogramma. NOS-commentator Jeroen Stekelenburg reageert: “Ik heb ten eerste geen hekel aan Steijn. Maar ik zou ook niet zeggen dat het nu fantastisch gaat met Ajax. Het is hartstikke broos. Maar op een gegeven moment ga je dan wedstrijden winnen.”

“Ja, ze hebben 117 miljoen uitgegeven. Dan ga je op een gegeven moment winnen”, antwoordt Van der Vaart, waarna Van Hooijdonk ertussen komt. “Het zijn toch dezelfde spelers met wie je nu binnen bereik van de derde plaats staat?” Van der Vaart antwoordt: “Ik ben het met je eens dat Van ’t Schip het beter doet dan Steijn. Die geef ik je.”

“Daar gaat het mij helemaal niet om”, reageert Van Hooijdonk vervolgens. “Nou, volgens mij wel”, houdt Van der Vaart vol. De oud-middenvelder vervolgt: “Hercules traint twee keer per week. Die zijn drie keer per week dronken. Prima hoor, we worden vierde of hopelijk derde. Maar ik heb het gevoel dat iedereen hoopt dat Van ’t Schip het goed doen, om het ongelijk van Steijn te bewijzen. Of ik Van ’t Schip zou laten zitten als trainer? Als hij het zo blijft doen, dan zeker.”