Van Gangelen onthult wie hij het liefst interviewt: 'Dat is echt smullen'

Jan Joost van Gangelen heeft op verzoek van Hélène Hendriks bij De Oranjewinter onthuld welke Eredivisie-aanvoerder hij het liefst interviewt. (PEC Zwolle) staat bovenaan het lijstje van de alleskunner van ESPN.

Van Gangelen heeft door de jaren heen de nodige aanvoerders voor de camera getrokken. "We hebben heel veel vervelende aanvoerders gehad", begint de verslaggever zijn antwoord op de vraag wie hij het leukst vindt om te interviewen. "Brammetje van Polen is altijd goed, altijd geweldig. Hij zegt waar het op staat: het is kut, ik ben er klaar mee, wat ben ik eigenlijk een slechte speler. Dat is echt smullen."

Ook Hendriks vindt het 'heerlijk' om Van Polen te spreken. "Willem Janssen van FC Utrecht was ook leuk", zegt zij. "Die was er ook altijd helemaal klaar mee", haakt Van Gangelen in. "Hij zei ook: ik ben zo slecht. De meest openhartige aanvoerders zijn het leukst om te interviewen."

Aan tafel bij De Oranjewinter werden donderdagavond beelden laten zien van een zeldzaam interview met Lutsharel Geertruida. De Feyenoord-captain verschijnt zelden voor de camera omdat hij stottert. Dat Geertruida zijn angst nu overwint, vindt Hendriks 'heel knap'.