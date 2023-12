Na Van Polen spreekt ook Jansen frustraties uit bij PEC Zwolle: 'Ik ben er echt doodziek van'

In navolging van heeft ook Johnny Jansen zijn ongenoegen uitgesproken over de huidige gang van zaken bij PEC Zwolle. Van Polen liet er vorige week na de thuiswedstrijd tegen N.E.C. geen misverstand over bestaan en ergert zich aan het feit dat het aan alle kanten rommelt. Jansen hoopt eveneens dat het snel weer over voetbal gaat, maar realiseert zich dat de oplossing op dit moment niet voor handen ligt.

PEC Zwolle stevende in het afgelopen seizoen lang af op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar moest z’n meerdere uiteindelijk erkennen in Heracles Almelo. Als nummer twee verzekerden de Zwollenaren zich desondanks van promotie naar de Eredivisie. Met zeventien punten uit de eerste vijftien competitieduels en ‘slechts’ vijf punten minder dan nummer zes Go Ahead Eagles zal de club sportief bekeken niet klagen over de eerste seizoenshelft. Maar buiten het veld gaat het de laatste tijd nog maar weinig over voetbal. Zo kan PEC Zwolle al weken niet optimaal trainen en heeft de club het al geruime tijd aan de stok met de fanatieke aanhang.

Artikel gaat verder onder video

Van Polen liet zich afgelopen zaterdag na de thuiswedstrijd tegen N.E.C. dan ook even volledig gaan. “Iedereen mag in de spiegel kijken, in en rondom de club. Ik vind dat we qua communicatie dramatisch bezig zijn met elkaar. We verliezen elkaar in alle geledingen uit het oog. Het is niet specifiek één iemand, het zijn heel veel mensen die dit hebben”, zei Van Polen onder meer tegen De Stentor. In gesprek met de krant spreekt Jansen zijn steun uit voor zijn aanvoerder. “Bram zegt gewoon zoals het is. Hij loopt hier zo lang rond, ik vind dat hij de positie heeft om dat te roepen. Dit is wat hem dwars zit, dan mag hij dat uiten. Dat doe je intern en dat kun je soms ook even naar buiten brengen.”

Van Polen is niet de enige die zijn frustraties heeft uitgesproken. Jansen vindt het eveneens hoog tijd dat voetbal weer centraal komt te staan bij PEC Zwolle. “Het eerste halfuur gaat het over: waar kunnen we trainen en wat gaan we doen? Hoe moeten we dit gaan doen en hoe doen we dat? Het lijkt gewoon nergens op”, uit Jansen zijn frustraties. PEC Zwolle traint al weken niet optimaal doordat er te weinig trainingsvelden zijn. “Het mag geen excuus zijn, maar dat is het wel aan het worden, omdat het te lang duurt. Ze kunnen me alles vertellen, maar als we al twee maanden niet meer normaal kunnen trainen, dan ga je er last van krijgen.”

Jansen is er inmiddels helemaal klaar mee, ook omdat een oplossing niet aanstaande is. “Bij sc Heerenveen gingen alle deuren open om ergens te kunnen trainen, dan belde ik even mijn amateurclub en konden we daar terecht. Hier ken ik de clubs niet, maar moet ik ze zelf bellen? De gemeente heeft ook een rol, als zij de eigenaar zijn, dan is het lastig om daar te trainen”, zegt de trainer. “Ik ben er echt doodziek van. Als ik thuis ben loop ik nog steeds te bellen: waar kunnen we trainen? Alle randzaken zijn hoofdzaken aan het worden, maar de hoofdzaak moet voetbal zijn. We hebben getraind op een veld, maar de eerste zestien meter kunnen we niet gebruiken omdat het te zacht is.”

Kortom, geen ideale voorbereiding voor het bezoek aan Ajax komende zondag. PEC Zwolle zal zich in de Johan Cruijff ArenA willen proberen te herstellen van de 1-2 nederlaag tegen N.E.C. De aftrap in Amsterdam is om 16.45 uur.