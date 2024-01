Van Hanegem komt met complottheorie over penaltymoment Feyenoord - PSV

Willem van Hanegem betwijfelt of PSV een strafschop verdiende in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord van woensdagavond. De Eindhovenaren waren ervan overtuigd dat Noa Lang recht had op een penalty na contact met Mats Wieffer, maar scheidsrechter Dennis Higler was het daar niet mee eens. Van Hanegem komt met een opvallende theorie: hij denkt dat ESPN probeerde de situatie in beeld te brengen op een wijze die een overtreding suggereerde.

De woede bij PSV was groot. Peter Bosz, Noa Lang en Sergiño Dest uitten openlijk hun ongenoegen. “Maar ik twijfel wel of het zo was zoals zij het zagen”, zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. “Bij de eerste beelden dacht ik: hij raakt hem niet. Gek is dat. Daarna lieten ze alleen nog beelden van de andere kant zien. Bij die beelden denk je: je kan ‘m geven. Je ziet dat Lang voordat hij geraakt werd met zijn voet in de grond gaat. Voordat hij geraakt werd, zat hij al met de punt van zijn schoen in de aarde. Ik ben er niet honderd procent van overtuigd dat het een penalty was.”

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem snapt dat hij een afwijkende mening verkondigt. “Misschien word ik uitgelachen, dat zal me een zorg zijn.” Daarna impliceert hij dat ESPN de beelden bewust vanuit één hoek toonde. “Je hebt vaak mensen die willen dat het wél een penalty is. Zo zijn er een heleboel mensen bij de tv, die laten het alleen maar van die kant zien. Ja, dan denk je: het kan wel een penalty zijn. Maar ik zie Lang met de punt van zijn voet in de grond gaan en dan slaat hij door. Hij was toen nog niet geraakt.”

Ook de interviews na de wedstrijd irriteerden Van Hanegem. Journalist Hans Kraay junior vroeg aan meerdere spelers en trainers wat ze van het moment vonden. “Hans Kraay die maar blijft zaniken… Dat irriteert mij mateloos. En ook de trainer (Arne Slot, red.), die ging het toegeven. Waarom geef je het toe? Die mag daar wel twee uur kletsen als het aan ESPN ligt.”

Van Hanegem bestrijdt dat hij vanwege zijn voorliefde voor Feyenoord het strafschopmoment niet objectief beoordeelt. “Als Feyenoord slecht speelt, ben ik wel een van de eersten die het zegt. Het is dus allemaal lulkoek. Als het andersom was geweest, zou ik hetzelfde hebben gezegd. Ik vraag me ook af waarom het spel zo snel werd hervat.”