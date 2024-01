Verwachte opstelling PSV: Bosz valt tegen Feyenoord terug op beproefd recept

PSV-trainer Peter Bosz kiest er woensdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord mogelijk opnieuw voor om een linie naar achteren te halen. De middenvelder zou dan als centrale verdediger komen te spelen, een rol die hij eerder dit seizoen op bezoek in De Kuip (1-2 winst) prima invulde.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad blikt in de AD Voetbalpodcast vooruit op het treffen in De Kuip. Bosz kan drie dagen na het eerste puntverlies in de Eredivisie (1-1 bij FC Utrecht) ook in het bekertoernooi nog geen beroep doen op de geblesseerde Joey Veerman. Elfrink verwacht dat Guus Til op het middenveld geflankeerd zal gaan worden door Malik Tilman en Patrick van Aanholt, als respectievelijk 'acht' en 'zes' in het 4-3-3-systeem waarin Bosz zijn elftal laat spelen.

Schouten zou in die constructie een linie terugschuiven en met Olivier Boscagli het centrum van de defensie gaan vormen. Elfrinks collega Mikos Gouka zou daar alle begrip voor hebben: "Niet elke tegenstander is hetzelfde. Bij Feyenoord weet je dat je onder druk wordt gezet door de voorwaartsen en dat je daar dus mensen nodig hebt die onder die druk uit kunnen voetballen", stipt hij aan.

Overigens ziet Gouka dat de ploeg van Arne Slot er dit seizoen minder goed in slaagt om fanatiek pressie uit te oefenen op de laatste linie van de tegenstander: "Die druk is niet meer zo fanatiek als dat die twee jaar geleden was met Bryan Linssen, Til, later Sebastian Szymanski. Dat is nu anders, van Santiago Giménez is dat niet de huisstijl, Javairô Dilrosun moet je af en toe ook weer aanzetten, Igor Paixão zit het niet heel erg in en Calvin Stengs heeft het van nature ook niet zo. Maar ik snap Bosz wel als hij denkt: ik moet wel voetballend vermogen van achteruit hebben. Dat is volgens mij wel de sleutel in deze wedstrijd."

Verwachte opstelling PSV: Drommel; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Van Aanholt, Tillman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano