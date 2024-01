Verweij: 'Ajax maakt best een kans op komst Henderson, Nederlandse zaakwaarnemer betrokken'

Mike Verweij denkt dat er 'best een kans' is dat Ajax zich deze winter daadwerkelijk gaat versterken met voormalig Liverpool-aanvoerder (33). De middenvelder staat momenteel onder contract bij het Saudische Al-Ettifaq, maar inmiddels zou een Nederlandse zaakwaarnemer betrokken zijn bij de poging van de Amsterdammers om Henderson voor anderhalf jaar te huren.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf bespreekt Verweij de kans dat Ajax daadwerkelijk gaat stunten met de komst van Henderson, die bij zijn Saudische club een vorstelijk salaris opstrijkt. "Ik denk dat een heleboel fans denken: dit klinkt te mooi om waar te zijn", laat de clubwatcher zich ontvallen. "Maar ik denk dat er best een kans is dat het gaat gebeuren", vervolgt Verweij. "Er is inmiddels een Nederlandse zaakwaarnemer, Nathan van Kooperen, die zich ook met de deal bemoeit."

Artikel gaat verder onder video

Van Kooperen is werkzaam bij het makelaarskantoor Muy Manero, dat onder meer de belangen van Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn en reservedoelman Jay Gorter behartigt. Van Kooperen zou betrokken zijn bij de poging van de Amsterdammers om Henderson deze winter naar de Johan Cruijff ArenA te lokken: "Ze zijn nu bezig met zijn club in Saudi-Arabië, of er een mogelijkheid is", weet Verweij. "Ajax wil hem anderhalf jaar huren", onthult hij de constructie waarmee de 81-voudig Engels international moet worden gehaald.

Daarbij heeft Ajax een voordeel ten opzichte van clubs in de Premier League, stipt Verweij aan. Spelers die binnen een jaar na hun vertrek terugkeren in Engeland betalen immers heel veel belasting over hun buitenlandse verdiensten. Daarnaast zou ook een salarisverlaging ten opzichte van de vijftien miljoen euro die Henderson naar verluidt opstrijkt bij Al-Ettifaq geen onoverkomelijke hindernis hoeven te vormen: "Hij heeft meer dan The Beatles", zegt Verweij over het bedrag dat de routinier inmiddels bij elkaar heeft gespeeld."Bij Ajax zal hij ook best veel gaan verdienen, en misschien wordt hij wel de grootverdiener, maar ik denk dat Ajax hem meer nodig heeft dan Kian Fitz-Jim."