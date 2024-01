Wilfred Genee loopt droomgast mis: 'Hij praat niet meer met me, is heel vaak boos'

Wilfred Genee hoopt ooit Louis van Gaal te kunnen verwelkomen bij Vandaag Inside of The Friday Move. De presentator weet echter dat de kans nihil is dat de 72-jarige Van Gaal plaatsneemt aan tafel bij Johan Derksen en René van der Gijp of aanschuift bij zijn radioprogramma.

In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Genee - zonder nadenken - dat Van Gaal een gast is die op zijn wensenlijstje staat. "Die wil ik ook graag op tv. Maar ja, hij wil niet. Praat niet meer met me. Waarom? Laat ik het zo stellen. Louis is niet zo’n fan van VI. Volgens zijn vrouw kijkt hij altijd, maar is hij heel vaak boos. En dat is allemaal mijn schuld. Ik zwengel de gesprekken aan", aldus de 56-jarige Genee.

Aan tafel bij Vandaag Inside wordt er regelmatig gelachen om Van Gaal. Zo werden kortgeleden beelden laten zien van Van Gaal die na afloop van de uitwedstrijd van PSV tegen Sevilla de polonaise liep. "Ik snap wel dat hij niet wil aanschuiven. Aan de andere kant: zijn gedrag lokt ook grappen uit. Hij loopt toch die polonaise, wij niet. Voor de duidelijkheid: we kunnen wel eens geintjes over hem maken, maar ik vind het geweldig wat die man heeft neergezet."

Mocht Van Gaal ooit besluiten om in te gaan op een uitnodiging van Vandaag Inside of The Friday Move, dan weet Genee al waar hij het met hem over wil hebben. "Wat ik heel erg mis, ook in de laatste documentaire over hem (Louis van Geertjan Lassche), is zelfreflectie. Als je toch naar jezelf kijkt, moet je toch zien hoe je overkomt naar de buitenwereld? Daar zou ik graag over willen praten.”