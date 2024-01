Van Hanegem begrijpt er weinig van: 'Dat is een gepasseerd station, hij is niet beter dan Weghorst'

Willem van Hanegem kan er met zijn hoofd niet bij dat de terugkeer van in het Nederlands elftal opeens weer een serieus discussiepunt is. De Jong bedankte vorig jaar voor de nationale ploeg, maar door zijn sterke prestaties bij PSV wordt de roep om een rentree in de selectie van bondscoach Ronald Koeman luider en luider. Van Hanegem zou de PSV-aanvoerder echter niet meenemen naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Volgens De Kromme is De Jong niet beter dan Wout Weghorst.

Het Wereldkampioenschap in Qatar was nog niet zo heel lang achter de rug en Koeman was nog maar net begonnen aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij kon al meteen door twee namen een streep zetten. Naast Vincent Janssen stelde ook De Jong zich niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg. Zowel Janssen als De Jong behoorde nog tot de WK-selectie van Louis van Gaal. De Jong wilde zich echter voortaan alleen nog focussen op PSV en meer tijd hebben voor zijn familie. Maar een jaar later wordt er alweer druk gespeculeerd over een rentree van de kopsterke spits.

Artikel gaat verder onder video

De Jong draait een superseizoen met PSV en was in 29 wedstrijden in alle competities al 23 keer trefzeker. Hij leverde bovendien ook nog eens tien assists. De roep om een terugkeer van De Jong in de selectie van het Nederlands elftal wordt dus luider en luider. Van Hanegem doet er echter niet aan mee. “Natuurlijk draait ook De Jong een aardig seizoen. Langzamerhand komt er rond hem een discussie op gang die geen discussie zou moeten zijn”, zegt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. “De Jong wilde niet meer voor Oranje spelen en dat mag hij natuurlijk helemaal zelf weten. Maar nu hij een paar goals heeft gemaakt en Memphis Depay al lange tijd nooit echt topfit is, zou Koeman volgens de kenners op zijn knieën naar Eindhoven moeten om De Jong te vragen of hij op zijn besluit terug zou willen komen.”

In maart speelt het Nederlands elftal twee oefeninterlands (tegen Schotland en Duitsland) ter voorbereiding op het EK van komende zomer. Van Hanegem verwacht dat een rentree van De Jong tegen die tijd opnieuw onderwerp van gesprek zal zijn. Maar als het aan het clubicoon van Feyenoord ligt, is een uitverkiezing voor De Jong dus helemaal geen optie meer. “In Zeist lieten ze recent Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong weten dat ze over de schreef waren gegaan toen ze een keertje wilden overslaan bij Jong Oranje. Ze werden een interlandperiode daarna voor straf even niet opgeroepen. Dat was hoe ze bij de KNVB omgingen met spelers die geen trek hadden in een paar dagen Zeist. De Jong heeft toch gewoon gezegd: veel succes met de kwalificatiereeks Koeman, maar mij niet meer oproepen alsjeblieft.”

“Nu we het ticket voor het EK binnen hebben, zou hij er misschien anders over denken. Als dat al zo is, is dat jammer”, vervolgt Van Hanegem, die van mening is dat Koeman alleen voor de ‘buitencategorie’ een uitzondering zou moeten maken. Volgens De Kromme is De Jong ‘helemaal’ geen speler van de buitencategorie. “Hij is niet beter dan Weghorst. Die doet weleens gek of, liever gezegd, een tikkeltje overdreven, maar hij stond er wel steeds. Die verdiende zijn plek in de kwalificatie.” Van Hanegem zelf zou eerder voor Joshua Zirkzee kiezen, ‘die in de Serie A echt mooie dingen laat zien’. “En misschien komt Memphis nog een keer fit terug. Maar De Jong, dat is gewoon een gepasseerd station.”