Wim Kieft: ‘Iedereen moet hem koesteren, een exceptioneel talent van de buitencategorie’

is op de weg terug, zo constateert Wim Kieft in zijn column voor De Telegraaf. De oud-voetballer en analist geeft bijzonder hoog op over de linksbuiten van PSV.

Lang speelde dit seizoen door blessureleed pas zeventien wedstrijden in alle competities voor PSV. De 24-jarige dribbelaar is echter op de weg terug en maakte midweeks als invaller een goede indruk op Kieft in het met 1-0 verloren bekerduel van PSV met Feyenoord. “In de wedstrijd zag je weinig spelers rondlopen die zich konden onderscheiden. Feyenoord en PSV gunden elkaar de tijd en ruimte niet om aan het voetballen te komen. Dan moet je hopen op een speler met individuele kwaliteiten die het verschil kan maken. De enige die viel te ontdekken, was invaller Noa Lang”, schrijft Kieft.

Lang moest in De Kuip aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar werd een halfuur voor tijd toch ingebracht door trainer Peter Bosz. Lang maakte een goede indruk op Kieft. “Hij was degene die bij het penaltymoment was betrokken na een geweldige actie, die hij op eigen helft inzette. Buiten Eindhoven lijkt Lang niet zo geliefd, hoewel het helemaal niet zo’n vervelend kereltje is. Hij is wel een exceptioneel talent, eentje van de buitencategorie waarvan de klasse afdruipt”, aldus de oud-spits.

Kieft vindt dat Lang op eenzame hoge staat bij PSV. “Laat iedereen hem koesteren zolang hij op de Nederlandse velden rondloopt, want hij is veel beter dan iemand als Hirving Lozano die het vooral van zijn opportunisme moet hebben. Johan Bakayoko is evenmin van het niveau Lang. Hij is pas 20 jaar, wordt in april 21 jaar en heeft nog een lange weg af te leggen om het niveau van Lang aan te tikken”, aldus Kieft.