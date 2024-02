Woerts: 'KNVB zit Feyenoord in de weg in zoektocht naar nieuwe hoofdsponsor'

Feyenoord ondervindt in de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor hinder van de opstelling van de KNVB, stelt sportmarketeer Chris Woerts. De club neemt na het lopende seizoen afscheid van EuroParcs, maar de kritiek die de voetbalbond op het WK in Qatar uitte zou een mogelijke samenwerking met het staatshavenbedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten in de weg zitten.

Reeds in oktober 2022 werd Feyenoord in verband gebracht met een sponsordeal met DP (Dubai Ports) World. Het staatshavenbedrijf uit de VAE zou verder willen groeien in Europa en in een samenwerking met Feyenoord, de grootste club uit de stad met de grootste containerhaven van het continent, zou daar prima in passen. In april 2023 werd vervolgens duidelijk dat EuroParcs nog één extra seizoen op het Feyenoord-shirt zou prijken, maar vanaf het seizoen 2024/25 zoeken de Rotterdammers een nieuwe geldschieter.

De KNVB uitte zich rond het WK in Qatar behoorlijk kritisch op onder meer de mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten en zadelt Feyenoord daardoor op met een probleem als het gaat om een deal met DP World, stelt Woerts in de podcast Bakkie Pleur. "Vorig jaar heeft hij (secretaris-generaar Gijs de Jong, red.) zich enorm afgezet tegen Qatar en het Midden-Oosten. In relatie tot een nieuwe shirtsponsor voor Feyenoord zeggen ze daar nu: ‘Jij bent Nederlander? Wat kom je doen, wij deugen volgens jullie toch niet? En nu willen jullie onze centjes hebben?’ Dat hebben we aan de KNVB te danken, die flauwekul. Zo dom", wordt de sportmarketeer geciteerd door 1908.

Woerts blijkt sowieso niet veel op te hebben met de Nederlandse voetbalbond: "In Zeist zitten mensen die hoogopgeleid zijn, maar die nooit met de poten in de klei hebben gestaan", foetert de voormalig marketing directeur van Feyenoord. "Die weten totaal niet wat er in de maatschappij leeft. Ik heb altijd vanuit de consument geredeneerd, kan redelijk goed inschatten wat mensen leuk vinden en niet leuk vinden. Daar niet. Bij de KNVB gaan ze op vrijdagmiddag om vijf uur naar huis en zaterdagochtend zitten ze op het hockeyveld en niet het voetbalveld."