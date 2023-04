Feyenoord houdt hoofdsponsor EuroParcs jaar langer binnenboord

Feyenoord heeft een overeenstemming bereikt met hoofdsponsor EuroParcs. Het bedrijf verlengt de overeenkomst met de Rotterdammers met één seizoen, waardoor het volgend seizoen voor het vijfde én laatste seizoen op rij op het tricot van de club zal prijken.

In een verklaring op de eigen website toont Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zich verheugd met de contractverlenging. 'Feyenoord draagt in ruime mate bij aan de commerciële doelstellingen van EuroParcs', wordt de bestuurder geciteerd.'Dat deze resultaten leidend zijn voor een verlenging van nog een jaar is heel prettig, ook al omdat de relatie al jarenlang heel prettig is. Wij hechten bij Feyenoord dan ook veel waarde aan en zijn zeer tevreden met deze continuering', aldus Te Kloese.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks het positieve nieuws is wel direct duidelijk dat het vijfde seizoen waarin EuroParcs als hoofdsponsor van Feyenoord gaat fungeren tevens de laatste zal zijn. 'Wij kijken enorm uit naar het vijfde seizoen, maar tevens is het besef daar dat het goed is om met onze marketingstrategie na deze lange periode een deels andere koers te gaan varen', verduidelijkt EuroParcs-topman Andries Bruil.

In oktober 2022 leek het er nog op dat Feyenoord aan het laatste seizoen bezig was met EuroParcs als hoofdsponsor op het shirt. Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl wist zelfs te melden dat Dubai Ports World, het staatshavenbedrijf van Dubai, vanaf volgend seizoen het stokje over zou gaan nemen. Die mogelijke samenwerking wordt nu dus in ieder geval met een jaar uitgesteld. Wel nemen de Rotterdammers na het lopende seizoen afscheid van kledingsponsor Adidas. Vanaf het seizoen 2023-2024 zal het Britse merk Castore die rol op zich nemen.