Bizarre beelden uit Kameroen: gestopte penalty Onana leidt totale chaos in

Het WK-kwalificatieduel tussen Kameroen en Kaapverdië is in de slotfase ontaard in een chaotisch tafereel. Bij een 4-1 voorsprong voor de thuisploeg bracht de Kameroense doelman redding op een strafschop, waarna de sluitpost van Manchester United werd getorpedeerd door een tegenstander.

Bij Kameroen debuteerde de Belg Marc Brys als bondscoach op de bank. Dat was niet vanzelfsprekend, aangezien de oud-trainer van onder meer FC Eindhoven en FC Den Bosch vorige week op geruchtmakende wijze in botsing kwam met Samuel Eto'o, de voormalig topspits die tegenwoordig voorzitter van de Kameroense voetbalbond is. De oud-speler van onder meer FC Barcelona en Internazionale zette de keuzeheer zelfs op straat, maar bond een dag later in, waardoor Brys zaterdag 'gewoon' kon debuteren.

Kameroen kende weinig moeite met Kaapverdië, op de voorbije Afrika Cup nog een van de grote verrassingen. Spits Vincent Aboubakar scoorde twee keer voor De Ontembare Leeuwen, ook Michael Ngadeu en Nouhou Tolo kwamen tot scoren voor de ploeg van Brys. Namens de bezoekers deed Jamiro Monteiro, oud-speler van SC Cambuur en Heracles Almelo, tussendoor nog wel wat terug.

In blessuretijd kreeg Kaapverdië vervolgens de kans om de marge terug te brengen naar twee, toen Kevin Pina mocht aanleggen voor een strafschop. Onana keerde zijn inzet echter, al had hij de bal niet direct klemvast. In een poging het bijna stilliggende speeltuig tóch over de doellijn te werken, werd de oud-keeper van Ajax vervolgens keihard getorpedeerd door een instormende tegenstander. In de chaotische taferelen die daarop ontstonden stond er bovendien ineens een supporter in het doel.

