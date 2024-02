Advocaat noemt de speler die Feyenoord het meest zal missen tegen AS Roma: 'In de vorm van zijn leven'

Dick Advocaat denkt dat Feyenoord donderdagavond tegen AS Roma het meest last zal krijgen van de absentie van . De middenvelder liep in de slotfase van het met 2-0 gewonnen bekerduel tegen AZ een zware hersenschudding op en is een van de grote afwezigen in het elftal van trainer Arne Slot.

De oefenmeester kan bij zijn derde poging om Roma te verslaan ook niet beschikken over doelman Justin Bijlow, verdedigers Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida en aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Santiago Giménez is er daarentegen wél bij; de Mexicaanse clubtopscorer kampte met kuitklachten maar is fit genoeg bevonden om plaats te nemen op de bank en mogelijk als invaller binnen de lijnen te komen. Ayase Ueda krijgt de kans om zich vanaf de aftrap in de punt van de aanval te laten zien.

Artikel gaat verder onder video

In de studio van Veronica vraagt presentatrice Hélène Hendriks aan Advocaat wiens gemis Feyenoord het meest zal gaan voelen. "Timber", zegt de oud-trainer van de Rotterdammers en huidig bondscoach van Curaçao daarop resoluut. "Hij heeft de vorm van zijn leven en die zullen ze zeker missen. Desondanks denk ik nog steeds dat ze een goed elftal hebben, alleen de bank is een beetje dun", merkt De Kleine Generaal op.

Volg hier live de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma

De eveneens aanwezige Wim Kieft zoomt in op twee spelers die er wél vanaf de aftrap bij zullen zijn. Over Ramiz Zerrouki zegt hij: "Die heeft mij nog niet overtuigd. Dat begrijp ik ook wel, als je komt met veel verwachtingen en je komt op de bank terecht, dan moet je elke keer heel geforceerd laten zien dat je goed bent. Dus zo'n jongen is gebaat bij veel spelen, maar dat gaat niet gebeuren. Want als Timber terug is gaat hij terug naar de bank." Daarnaast kijkt hij naar de vervanger van Trauner in het centrum van de defensie: "Ik ben benieuwd naar Thomas Beelen. Trauner geeft heel veel leiding." De oud-spits is benieuwd hoe Beelen en Davíd Hancko zich staande gaan houden tegen 'wereldspits' Romelu Lukaku: "Dan kun je aan de bak."