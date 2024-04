Uitgebluste Timber heeft geen zin in specifieke vragen na bekerfinale: 'Interesseert me helemaal niks, Hans'

Een leeg gestreden had na afloop van de bekerfinale (1-0 winst) totaal geen zin om te praten over het verschil tussen een kampioenschap en bekerwinst. De middenvelder van Feyenoord focuste zich liever op het feestje met zijn teamgenoten.

In gesprek met Hans Kraaij jr. bij ESPN gaf Timber aan dat hij zich helemaal moe had gestreden. “Ja, ik ben helemaal kapot. Kijk mijn knieën… Ik heb een bult op mijn voorhoofd. We hebben als team ook echt gestreden vandaag. Al helemaal met die rode kaart." De middenvelder vond dat Feyenoord in de tweede helft stukken beter voor de dag kwam dan in de eerste. “We zijn echt getest vandaag, maar ook geslaagd. Het enige wat uitmaakte is dat we de beker zouden pakken. De rest maakt me helemaal niks meer uit.”

Kraaij jr snijdt vervolgens het verschil tussen de beker en het kampioenschap aan. Timber reageert stellig: “Het kampioenschap gaat lastig worden, daar wil ik het niet eens over hebben vandaag.” Hansie Hansie probeert vervolgens iets recht te zetten bij de geagiteerd ogende Feyenoorder. “Slot bedoelt: een kampioenschap is groter dan een beker winnen.” Timber wil echter totaal niet aan deze discussie deelnemen. “Ja, maar dat interesseert me helemaal niks, Hans. We hebben een beker gepakt, ik ben blij. Misschien hebben we het volgende week weer over het kampioenschap."

De middenvelder van Feyenoord was na afloop kritisch op zijn eigen spel, ondanks de complimenten van de ESPN-analisten. "Wat ik zei over het team, vond ik ook van mezelf. Ik ben vaker belangrijk geweest voor het team en in de eerste helft was ik dat niet. Tegen mijn teamgenoten zei ik: ‘Je kunt me vaker inspelen, ook met een man in mijn rug. Doe het gewoon.’ Dat gebeurde vaker in de tweede helft. Ik had nog meer moeten schieten en moeten scoren. Maar ik ben helemaal tevreden."

