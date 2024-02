Vrees wordt werkelijkheid voor Ajax: loodzware loting in de UEFA Conference League

De vrees van Ajax-supporters is werkelijkheid geworden. De Amsterdammers zijn vrijdagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales van de UEFA Conference League gekoppeld aan Aston Villa. Het elftal van trainer Unai Emery draait een geweldig seizoen in eigen land en was voor de winterstop nog tweemaal te sterk voor AZ.

Aston Villa maakte met een zevende plaats in het afgelopen seizoen al indruk in Engeland en doet er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop. De club uit Birmingham telde afgelopen zomer 55 miljoen euro neer voor de komst van Moussa Diaby en betaalde ook nog eens 33 miljoen euro om Pau Torres vanuit Spanje naar Engeland te halen. Aston Villa stak z’n ambities daarmee niet onder stoelen of banken. De verrichtingen op de transfermarkt werpen vooralsnog hun vruchten af. De ploeg van Emery bezet in de Premier League de vierde plaats en eindigde in de Conference League bovenaan in een groep met Legia Warschau, AZ en Zrinjski. AZ werd op eigen veld op een 1-4 nederlaag getrakteerd en ging in Engeland met 2-1 onderuit.

Artikel gaat verder onder video

Ajax staat dus voor de loodzware opgave om zich ten koste van Aston Villa te kwalificeren voor de volgende ronde van de Conference League. De loting van vrijdagmiddag leverde ook nog een aantal andere mooie potjes op. Zo neemt Union Sint-Gillis, dat vriend en vijand verbaasde door in de vorige ronde af te rekenen met Eintracht Frankfurt, het op tegen het Fenerbahçe van Dusan Tadic. Dinamo Zagreb, dat knap Real Betis uit het toernooi knikkerde, wacht een tweeluik met PAOK Saloniki en verliezend finalist Fiorentina in het afgelopen seizoen speelt tegen Maccabi Haifa. De resterende affiches zijn Servette FC - FC Viktoria Plzen, Molde - Club Brugge, Sturm Graz - LOSC Lille en Olympiacos - Maccabi Tel-Aviv.

Loting achtste finales UEFA Conference League:

Servette FC - FC Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union Sint-Gillis - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK Saloniki

Sturm Graz - LOSC Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiacos - Maccabi Tel-Aviv

De heenwedstrijden worden gespeeld op donderdag 7 maart. Een week later staan de returns op het programma.