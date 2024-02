Ajax komt met belangrijke update: 'Het onderzoeksproces bevindt zich in de afrondende fase'

Het zal niet lang meer duren of Ajax heeft eindelijk antwoord op de vraag of er bij de inkomende transfers van Sven Mislintat sprake is geweest van belangenverstrengeling. De Amsterdammers melden woensdagavond dat het onderzoek naar de rol van de belangen van de in september ontslagen directeur voetbalzaken zich bevindt in de afrondende fase. De belangrijkste bevindingen en conclusies zullen na afronding van het onderzoek openbaar worden gemaakt.

Met de aanstelling van Mislintat in mei vorig jaar kwam er voor Ajax een einde aan de zoektocht naar een opvolger van de in februari 2022 vertrokken Marc Overmars. Mislintat stond in Amsterdam voor de zware uitdaging om de Ajax-selectie dusdanig samen te stellen dat het in het nieuwe seizoen weer om de prijzen kon gaan spelen. De Amsterdammers eindigden in het afgelopen seizoen immers op de derde plaats in de Eredivisie, waardoor ze zich voor het eerst sinds 2018 niet wisten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het mislopen van de inkomsten uit het miljardenbal bemoeilijkte voor Mislintat de zoektocht naar kwaliteitsimpulsen. Ajax moest eerst verkopen alvorens het zelf een serieuze rol van betekenis kon gaan spelen op de transfermarkt. Na het vertrek van onder meer Jurriën Timber en Edson Álvarez kwam er voor de gevallen grootmacht eindelijk wat geld vrij om te besteden. Mislintat liet er geen gras over groeien en haalde de ene naar de andere relatief onbekende speler naar Amsterdam. Daarbij werden flinke bedragen betaald, vooral voor Josip Sutalo, Georges Mikautadze en Chuba Akpom.

Mislintat haalde op de laatste dag van de transferwindow ook Borna Sosa naar Amsterdam. Een paar weken na de komst van de Kroaat bleek uit onderzoek van de NOS dat Mislintat de vleugelverdediger via een zakenpartner naar Ajax had gehaald. De Duitser werd niet lang na de publicatie van dat onderzoek op straat gezet, maar daarmee was het laatste woord nog niet gezegd. In september startte KPMG, als forensisch accountant, een onderzoek naar de rol en de belangen van de Duitse technisch directeur bij specifieke transacties gedurende zijn dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. De uitkomsten van dat onderzoek laten nog altijd op zich wachten. De Vereniging van Effectenbezitters verloor langzamerhand z’n geduld en vroeg Ajax eind januari opnieuw naar de stand van zaken.

“Het onderzoeksproces bevindt zich in de afrondende fase”, melden de Amsterdammers woensdagavond dan eindelijk. Wanneer het onderzoek precies gereed is, maken ze niet bekend. “Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt. Daarna wordt een buitengewone vergadering van aandeelhouders uitgeschreven om deze bevindingen en conclusies met de aandeelhouders te kunnen bespreken”, zo klinkt het. Ajax wacht de uitkomsten van het onderzoek in elk geval niet af voor de invoering van een Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling. Daarnaast is binnen de Raad van Commissarissen een ‘Integriteitscommissie’ gevormd. “Deze Commissie ziet toe op de naleving van dit Protocol en adviseert de RvC bij een (potentieel) tegenstrijdig belang bij de leden van de directie en/of RvC.”

Vorige maand liet de Supportersvereniging van Ajax nog blijken met smacht te zitten wachten op de uitkomsten van het onderzoek. “Niemand komt aan ons aller Ajax. De zaak Mislintat; de onderste steen moet boven!”, zo klonk het.