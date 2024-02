Miljoenenaankoop van Ajax uit grote onvrede over reserverol: ‘Ik heb er geen antwoord op...’

kan niet goed begrijpen waarom hij het momenteel moet doen met een reserverol bij Ajax. De linksback, die afgelopen zomer overkwam van VfB Stuttgart, zag afgelopen weekend dat Ar’jany Martha de voorkeur kreeg op linksback.

Sosa steekt zijn onvrede niet onder stoelen of banken. In een uitgebreid artikel met De Volkskrant uit de Kroaat zijn frustraties over het feit dat niet hij, maar Martha (die van nature een vleugelaanvaller is) als linksback wordt opgesteld. “Ik weet niet waarom dat zo was. Ik had bijna veertig assists in vijf jaar Bundesliga en dit jaar ook al vier”, zegt de 26-jarige verdediger.

Artikel gaat verder onder video

“We waren derde op het WK en ik speelde alles. Dus ik heb geen antwoord. Het is moeilijk te accepteren. Daarom kan ik persoonlijk ook niet helemaal tevreden zijn bij Ajax”, gaat Sosa verder. De Kroaat speelde dit seizoen slechts acht keer in de Eredivisie.

Toen Sosa afgelopen zomer voor acht miljoen naar Amsterdam verkaste, had hij niet verwacht dat zijn ploeg enkele maanden later troosteloos onderaan bungelde in de Eredivisie. De 26-jarige linksback zag dat Ajax geen gunfactor heeft in Nederland. “Ik denk dat tachtig procent van Nederland wil dat Ajax verliest”, sprak hij in hetzelfde interview voor De Volkskrant.