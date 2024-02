Mislintat-aankoop constateert: ‘80 procent van Nederland wil dat Ajax verliest’

beleeft een tumultueus eerste seizoen bij Ajax. De linksback, die door Sven Mislintat naar Amsterdam werd gehaald, wist niet wat hij meemaakte in de eerste maanden bij zijn nieuwe club. Sosa zag dat Ajax geen gunfactor had in Nederland.

“Ik had gedacht dat we vanaf het begin om de eerste drie plaatsen zouden voetballen. Na een maand stonden we laatste in de eredivisie. Dat was een schok”, begint de Kroaat in gesprek met De Volkskrant. “Je komt naar zo’n grote club en dan wil je elke wedstrijd winnen. Als dat niet lukt, is alles negatief”, vervolgt Sosa.

Artikel gaat verder onder video

De kritiek was fors toen Ajax op een gegeven moment de laatste plaats in de Eredivisie bezette. “Ik denk dat tachtig procent van Nederland wil dat Ajax verliest. Het waren twee zeer moeilijke maanden, maar nu zijn we op de goede weg”, ziet de linksback, die het momenteel moet doen met een plek op de reservebank.

Het lijkt erop dat Sosa het in de eerstvolgende wedstrijd, vanavond (zaterdag) tegen PSV, opnieuw moet doen met een plek op de bank. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Devyne Rensch een basisplaats krijgt aan de linkerkant van de verdediging. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Ajax.