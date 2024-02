Ajax-ster Yohannes maakt grote indruk tegen Feyenoord, dat 'veel te laag' op de ranglijst staat

Ajax heeft zaterdagmiddag op eenvoudige wijze gewonnen van Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 te sterk, mede dankzij het uitblinkende toptalent Lily Yohannes.

Feyenoord verrast vorig seizoen door Ajax in Amsterdam op 1-1 te houden en was daarmee samen met FC Twente de enige ploeg die Ajax punten wist af te snoepen. Ditmaal zat een Rotterdamse stunt er eigenlijk nooit in. Het was een vrij eenzijdige Klassieker: de wedstrijd speelde zich grotendeels af op de helft van Ajax, dat in de twaalfde minuut voor het eerst toesloeg.

Feyenoord-aanvaller Noëlle van der Sluis raakte de bal kwijt aan de zijlijn, waarna Ajax-back Isa Kardinaal de tegenaanval inzette. Zij passeerde Sisca Folkertsma en bereikte Yohannes, die via de onderkant van de lat binnenschoot. De bal was buiten bereik voor keeper Jacintha Weimar. Met wat meer scherpte voor het doel had Ajax de marge voor de pauze kunnen uitbreiden, maar dat gebeurde uiteindelijk kort na de onderbreking.

Twee minuten na de pauze hield Feyenoord-verdediger Esmee de Graaf een voorzet van Ashleigh Weerden tegen met de arm, die zich wel langs het lichaam bevond. Scheidsrechter Marisca Overtoom kende een penalty toe, die werd benut door Romée Leuchter. Met een heerlijke steekpass stelde Yohannes ploeggenoot Tiny Hoekstra in staat om de 3-0 te maken, waarna Chasity Grant de eindstand bepaalde via een rebound na een schot van Leuchter.

Ajax staat tweede in de Eredivisie, met negen punten achterstand op de nog foutloze koploper FC Twente; Feyenoord blijft op de teleurstellende negende plek. Leonne Stentler, co-commentator bij De Klassieker, ziet dat Feyenoord een zwaar seizoen beleeft. "Het voetbal houdt nog niet over. Er moeten punten gepakt worden, die negende plaats is veel te laag."