Ajax Vrouwen stunten niet opnieuw en spelen dinsdag allesbeslissende kraker

De Ajax Vrouwen zijn er niet in geslaagd om zich al in na vijf speelrondes te verzekeren van de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Suzanne Bakker zou bij een uitoverwinning op Paris Saint-Germain zeker zijn van een eindklassering in de top twee van Groep C, maar verloor met 3-1 van Jackie Groenen en consorten.

Ajax begon met goede moed aan de wedstrijd, maar incasseerde een doelpunt bij de eerste serieuze kans voor PSG. Sandy Baltimore speelde Ashleigh Weerden uit en leverde een voorzet af, waarna Marie-Antoinette Katoto fraai afwerkte met een omhaal. Halverwege de tweede helft maakte Katoto in een één-op-één-duel met keeper Regina van Eijk ook de 2-0 voor PSG.

Ajax gaf zich echter niet gewonnen en vond na een halfuur de aansluiting. Romée Leuchter ontfutselde Clare Hunt de bal, trad het strafschopgebied binnen en vond de linkerhoek. PSG had niet lang nodig om de marge weer naar twee te tillen. Grace Geyoro zorgde bij de tweede paal voor de 3-1. Daarmee bepaalde zij ook de eindstand. In de tweede helft wist Ajax het PSG niet moeilijk te maken. Een herhaling van de stunt tegen PSG in de eerste speelronde (2-0 zege) zat er geen moment in.

Allesbeslissende wedstrijd tegen AS Roma

Door het resultaat gaat PSG met negen punten uit vijf wedstrijden aan de leiding. Ajax heeft zeven punten; Bayern München (zes punten) en AS Roma (vijf punten) staan respectievelijk derde en vierde. Dinsdag speelt Ajax de laatste wedstrijd thuis tegen AS Roma en gaat PSG op bezoek bij Bayern.