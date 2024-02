Ajax-supporters worden door Wim Kieft op pijnlijk verschil met aartsrivaal gewezen

Wim Kieft is van mening dat het grote verschil tussen het huidige Ajax en Feyenoord is dat de Rotterdammers over een echte ploeg beschikken. Dat schrijft de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf. Volgens Kieft komt Ajax dit seizoen niet als ploeg voor de dag.

"Ajax geeft dat gevoel helemaal niet. Het opereert als los zand", begint Kieft in zijn column. "Ze verzuipen allemaal en dat komt omdat ze niet als ploeg spelen. Uiteindelijk komt Ajax goed weg met die twee doelpunten in blessuretijd en de 2-2 eindstand, maar handvatten voor de return heeft die wedstrijd niet gegeven", zegt Kieft, die ook niet onder de indruk was van Bodø/Glimt. De Noren beschikken in de ogen van de oud-spits over een zeer middelmatige ploeg.

Het contrast is volgens Kieft groot als hij Ajax vergelijkt met Feyenoord. In Rotterdam-Zuid ziet de analist een echte ploeg staan, in tegenstelling tot in Amsterdam: "Veel spelers doen maar wat. Of het nu de Kroatische internationals Borna Sosa en Josip Sutalo zijn of de Engelse international Jordan Henderson", valt de columnist op, die het verschil dat vlak groot vindt in vergelijking met Feyenoord: "De spelers van Feyenoord bleven vanuit hun taak spelen en ondanks de afwezigheid van enkele basiskrachten bleef het team van Arne Slot op de been."