Van 't Schip kondigt rentree bij Ajax aan: 'Hij gaat maandag spelen'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft vrijdagmiddag op de persconferentie daags voor de topper tegen PSV een hoopvolle update gegeven over Sivert Mannsverk. De Noorse middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap naar de Nederlandse recordkampioen, maar raakte al snel geblesseerd en staat inmiddels al een paar maanden aan de kant. Zijn rentree is echter aanstaande.

Ajax haalde afgelopen zomer in een vroeg stadium van de transferwindow Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic naar Amsterdam, maar was daarmee nog niet uitgewinkeld voor het middenveld. Vlak voor het verstrijken van de deadline arriveerde ook Mannsverk in de Johan Cruijff ArenA. De Noor staat in zijn thuisland te boek als groot talent en mocht van Maurice Steijn in de uitwedstrijd tegen FC Twente meteen starten, maar zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs en werd al na een helft vervangen.

Mannsverk kwam vervolgens niet meer in actie. In de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League bleef hij op de bank en in ook in de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord was er geen speeltijd voor hem weggelegd. Ajax maakte een aantal dagen na het eerste ‘deel’ van de ontmoeting met Feyenoord bekend dat Mannsverk een hielblessure had opgelopen. De verwachting was in eerste instantie dat hij een aantal weken aan de kant zou staan, maar hij is inmiddels al enkele maanden niet inzetbaar.

Daar komt mogelijk snel verandering in. Mannsverk staat weer op het trainingsveld en zijn rentree binnen de lijnen is aanstaande. Het thuisduel met PSV komt nog te vroeg, maar na het weekeinde maakt hij naar alle waarschijnlijkheid zijn opwachting bij Jong Ajax op bezoek bij de leeftijdsgenoten van FC Utrecht. “Mannsverk gaat goed. Hij is inmiddels al ruim een week met de selectie aan het meetrainen. Het is de bedoeling dat hij komende maandag gaat spelen”, vertelde Van ’t Schip vrijdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA. “Niet heel lang, maar dat hij in elk geval een begin gaat maken.”

Van den Boomen

Ajax versterkte zich in de afgelopen transferwindow met Jordan Henderson. Niet alleen omdat de selectie een kwaliteitsimpuls en de aanwezigheid van een routinier goed kan gebruiken, maar ook vanwege de vele blessuregevallen op het middenveld. Naast Mannsverk heeft ook Branco van den Boomen al een paar maanden geen wedstrijden gespeeld. De transfervrije zomeraanwinst raakte begin november geblesseerd aan zijn knie. “Van den Boomen gaat ook goed, maar hij is nog niet met de groep aan het trainen. Dat zal nog wel even duren”, aldus Van ’t Schip. Ajax deelde eerder deze week nog beelden van een individueel trainende Van den Boomen.