Hato heeft duidelijk doel voor ogen en komt voor Ajax met hoopgevende woorden

heeft de ambitie om in de toekomst de eerste aanvoerder te zijn van Ajax. Dat vertelt de jonge verdediger in gesprek met het clubkanaal. Hato droeg dit seizoen al tweemaal de aanvoerdersband: op bezoek bij Almere City en in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de groepsfase van de Europa League.

Ajax-trainer John van ’t Schip kon in het laatste groepsduel met AEK Athene geen beroep doen op Steven Bergwijn én Steven Berghuis. Bergwijn, de eerste aanvoerder, was niet fit genoeg en Berghuis, de tweede aanvoerder, geschorst vanwege zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. Daardoor belandde de band om de arm van Hato. De 17-jarige verdediger droeg ‘m al een maand eerder in de uitwedstrijd tegen Almere City, maar toen was dat niet per se afgesproken. Voor het thuisduel met AEK Athene kreeg Hato wél te horen dat hij de aanvoerder zou zijn.

“Ja, mooi moment, toch? Ik kreeg het een dag voor de wedstrijd te horen van de trainer”, vertelt de linkspoot. Hato debuteerde vorig jaar januari in de hoofdmacht van Ajax en was in de laatste weken van het afgelopen seizoen al niet meer uit de basiself weg te denken. Hij is ook in de huidige jaargang onomstreden en miste zelfs nog geen minuut. Van ’t Schip heeft veel vertrouwen in Hato, gezien ook het feit dat hij bij afwezigheid van Bergwijn en Berghuis de aanvoerdersband mocht dragen. “Toen dacht ik wel: oké, er gebeurt eigenlijk wel iets geks. Er speelden wel wat dingen in mijn hoofd, maar ik moest wel gewoon m’n hoofd koel houden, want de volgende dag moest ik wel gewoon presteren.”

Voor Ajax stond in de laatste groepswedstrijd tegen AEK Athene overwintering in de Conference League op het spel. De Amsterdammers zegevierden met 3-1, onder meer dankzij een assist van Hato. De aanvoerder nam zijn ploeg dus bij de hand. “Voor mezelf verandert er niet per se heel veel. Het voelt natuurlijk goed, het is mooi wat er is gebeurd. Maar ik denk dat ik gewoon, met of zonder band, dezelfde dingen moet blijven doen. Ik denk dat door mijn positie sowieso van mij wordt gevraagd dat ik veel communiceer en coach.”

Dat betekent natuurlijk niet dat aanvoerder zijn van Ajax niet speciaal is voor Hato. “Ik zie de aanvoerdersband als iets moois. Er hoort wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Ik denk dat het ook het belangrijkste is dat je het op je eigen manier invult en niet iets anders gaat doen wat niet per se bij je past.” Of Hato na de komst van Jordan Henderson nog altijd de derde aanvoerder is, is niet bekend. De verdediger heeft in elk geval een duidelijk doel voor ogen. “Ik wil wel ooit eerste aanvoerder worden van Ajax, ja”, aldus Hato, die in november debuteerde in het Nederlands elftal en al in verband werd gebracht met onder meer Arsenal, Bayern München en Chelsea. Hij heeft bij Ajax nog een (jeugd)contract tot medio 2025. De verwachting is dat de overeenkomst snel wordt opengebroken.