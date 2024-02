Andy weet oorzaak blessure Noa Lang: 'Dáár is het misgegaan!'

Andy van der Meijde weet hoe het kan dat kort na zijn rentree in het shirt van PSV opnieuw geblesseerd is geraakt. De zomeraanwinst moet voorlopig weer toekijken met een hamstringblessure, waardoor zelfs even werd gevreesd dat hij nú al een streep door het EK van komende zomer zou moeten zetten.

Dat was althans de overtuiging die Van der Meijde zelf uitsprak in zijn programma Bij Andy in de Auto. "Ik weet dat Noa Lang eigenlijk gewoon helemaal klaar is dit seizoen", hield de oud-voetballer zijn gast (Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech) voor. "Die heeft waarschijnlijk gewoon heel zijn hamstring afgescheurd", voegde Van der Meijde daaraan toe. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zwakte die bewering even later af, de journalist noemde de conclusie 'op dit moment te voorbarig' en stelde dat Lang het EK nog steeds zou kunnen halen.

In Veronica Offside komt Van der Meijde maandagavond terug op kwetsuur van Lang. "Na de wedstijd, in dit geval die tegen Feyenoord (1-0 verlies, red.), moeten de spelers trainen. Dan móét je in een keer gaan sprinten. Dan ben je al afgekoeld, en je weet dat hij al geblesseerd is geweest aan die hamstring, en moet je daarna in de kou eventjes veertien keer op en neer gaan sprinten", legt de oud-international uit. "Dus daar is het misgegaan?", vraagt de eveneens aanwezige Hugo Borst, waarop Van der Meijde bevestigend antwoord: "Daar heeft hij weer last gekregen."

Van der Meijde vindt dat de Eindhovenaren de hernieuwde blessure van Lang kan worden verweten: "Dan moet je als PSV zijnde ook even denken: 'OK, die jongen is al twee keer geblesseerd geweest. Laten we nou even kalm aan met hem doen, laten we de volgende dag gewoon gaan trainen.' Dan is hij warm en zo, dan kun je conditietraining gaan doen. Dat hoeft toch niet direct na de wedstrijd? Ik vind dat onzin." Borst haakt in met een spijkerharde conclusie: "Noteren: medische staf PSV failliet", zegt hij tegen presentator Wilfred Genee.