'Ernstige blessure: EK op de tocht voor Oranje-international'

komt dit seizoen niet meer in actie voor PSV, zo verwacht Andy van der Meijde. De aanvaller kampt met een hamstringblessure, maar over de precieze ernst is niet gecommuniceerd. Van der Meijde meldt echter dat Lang ‘waarschijnlijk heel zijn hamstring heeft afgescheurd’. Rik Elfrink nuanceert die berichtgeving enigszins.

Van der Meijde had onlangs een gesprek met Couhaib Driouech in zijn programma Bij Andy in de Auto. Het gesprek werd daags voor de transferdeadline opgenomen, toen Driouech nog op weg leek naar PSV of Feyenoord. De aanvaller van Excelsior krijgt in de auto van Van der Meijde te horen dat de blessure bij Lang, een potentiële concurrent bij PSV, ernstig is.

“Ik weet dat Vertessen weg wil (inmiddels vertrokken naar Union Berlin, red.) en dat Noa Lang eigenlijk gewoon helemaal klaar is dit seizoen. Die heeft waarschijnlijk gewoon heel zijn hamstring afgescheurd. Het is niet alsof hij binnen twee of drie weken terug is”, zegt Van der Meijde tegen Driouech. “Oh, dat weet ik niet. Dat is verrot voor hem”, reageert de Excelsior-ster.

Van der Meijde antwoordt: “Maar voor jou is het goed. De een zijn dood is de ander zijn brood, zo is het nu eenmaal. PSV moet door. Ze moeten buitenspelers hebben.” Toch pakten PSV en Feyenoord niet door voor Driouech, die als te duur werd ingeschaald. Hij maakt het seizoen af in Kralingen.

EK op de tocht

Lang liep zijn blessure op tijdens de competitiewedstrijd tegen Almere City van zaterdag 27 januari. Het Eindhovens Dagblad meldde vervolgens dat zijn afwezigheid 'een hele tijd' zal duren, maar dat PSV geen termijn wilde noemen. "Een paar maanden afwezigheid is zeker mogelijk", klonk het toen. Volgens Van der Meijde zit het seizoen van Lang er echter op en daarmee zou ook het EK in het geding komen voor tienvoudig international Lang.

Rik Elfrink

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad noemt het verhaal dat het seizoen van Lang erop zit 'op dit moment te voorbarig'. Lang zou zelf hopen aan het eind van het seizoen weer te kunnen aansluiten. "PSV speelt in mei bijvoorbeeld nog drie wedstrijden, op 5, 12 en 19 mei. Als hij dan weer wedstrijdfit is, kan Lang waarschijnlijk ook nog de sprong naar het EK maken en heeft bondscoach Ronald Koeman alsnog de beschikking over de 24-jarige aanvaller", schrijft Elfrink.