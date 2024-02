Arne Slot krijgt goed nieuws van medische staf en heeft gewaardeerde kracht terug

keert donderdagavond terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De aanvaller van de Rotterdammers is voldoende hersteld van een blessure en kan minuten maken in het belangrijke Europa League-duel tegen AS Roma. De Iraniër geeft Arne Slot extra opties in de voorhoede.

Jahanbakhsh raakte kort na zijn terugkeer van de Azië Cup geblesseerd, waardoor Arne Slot het zonder de rechtsbuiten moest doen in de wedstrijden tegen AS Roma en RKC Waalwijk. Vooral in de thuiswedstrijd tegen de Romeinen had Slot de Iraniër goed kunnen gebruiken, aangezien Feyenoord te maken had met veel blessures. Inmiddels gaat dat de goede kant op, want naast Jahanbakhsh keren ook Lutsharel Geertruida en Quinten Timber terug ten opzichte van het vorige duel tegen AS Roma.

Het zorgt ervoor dat Slot keuzes heeft in zowel zijn achterhoede als in zijn voorhoede. Igor Paixão lijkt op de flank zeker van een basisplaats, maar met Luka Ivanusec, Yankunba Minteh, Leo Sauer, Bart Nieuwkoop en Jahanbakhsh heeft Slot de nodige opties om zijn andere vleugel mee te gaan bezetten.