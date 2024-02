Calvin Bassey krijgt Old Trafford stil met zijn allereerste Premier League-goal

heeft Fulham zaterdagmiddag op voorsprong geschoten tegen Manchester United. De verdediger van Fulham schoot na 64 minuten in twee instanties raak.

Bassey ontving de bal in het strafschopgebied na een uitdraaiende corner van Andreas Pereira. De ex-Ajacied nam de bal uit de lucht en schoot tegen ploeggenoot Timothy Castagne aan. Daardoor ontstond een nieuwe kans voor Bassey, die in tweede instantie in het dak van het doel binnenschoot.

Het was voor de Nigeriaan zijn eerste doelpunt in de Premier League, nadat hij afgelopen zomer overkwam van Ajax. Van een onverdiende voorsprong voor Fulham was geen sprake, want the Cottagers hadden al de nodige kansen gekregen om de score te openen.