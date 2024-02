De Telegraaf: 'hardnekkig gerucht' gaat rond in Volendam

FC Volendam en 'Team Jonk' staan woensdagavond lijnrecht tegenover elkaar. De arbitragezaak dreigt 'een groot moddergevecht' te worden, zo schrijft De Telegraaf.

Volendam wil geld zien van de spoorslags vertrokken technisch manager Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler. Volgens de Eredivisie-club is het tweetal opgestopt zonder zich aan een opzegtermijn te hebben gehouden, waardoor een schadevergoeding wordt geëist. Team Jonk heeft een tegenvordering gedaan: volgens advocaat Joost Quant hebben 'de gedragingen van FC Volendam – in dit geval de voormalige raad van commissarissen – en de voortdurende aanvallen op personen van Team Jonk de relatie hebben verstoord en het werk vrijwel onmogelijk hebben gemaakt'.

Volendam zou tienduizenden euro's eisen, maar tegelijkertijd gaat het 'hardnekkige gerucht’ dat de tegeneis van Team Jonk anderhalf miljoen euro bedraagt. Quant, de advocaat van Team Jonk, heeft richting de arbitragecommissie aangegeven 'wat binnen de bandbreedte mogelijk is in dit geval'. Hij wil geen specifieke bedragen noemen. Volgens hem komt het bedrag van 1,5 miljoen euro 'bij Volendam vandaan' en is het een vraagteken hoe de club aan het bedrag is gekomen.

“Door ons is slechts de bandbreedte aangegeven die de arbitragecommissie heeft om die vergoeding toe te kennen”, zo zegt Quant. “Namelijk tot medio 2026; het moment waarop de arbeidsovereenkomst anders was afgelopen. Daar heeft FC Volendam zijn eigen berekening op losgelaten. Wellicht is men zo aan die 1,5 miljoen gekomen om daarmee te kunnen suggereren dat Team Jonk de club failliet zou maken. Het is opnieuw een voorbeeld van hoe FC Volendam met deze zaak omgaat en cijfers presenteert. Er is geen oog voor nuance en alleen de uitersten worden geframed.”