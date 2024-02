Dirk Proper bezorgt zichzelf fraai verjaardagscadeau, maar eindigt wedstrijd in mineur

NEC heeft de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam omgezet in een 2-0 overwinning. Fraaie doelpunten van Dirk Proper en Calvin Verdonk bezorgden de Nijmegenaren de volle buit.

Beide doelpunten werden gemaakt in de eerste helft. Na ruim een half uur trakteerde Proper zichzelf op een prachtig verjaardagscadeau: hij draaide buiten het strafschopgebied open en schoot meteen raak in de linkerhoek. Vlak daarna vloog een vrije trap van Verdonk binnen achter doelman Nick Olij.

De voorsprong kwam niet uit de lucht vallen, want NEC had daarvoor al meerdere kansen om te scoren. Tjaronn Chery, Kodai Sano en Proper hadden het doel allemaal al onder vuur genomen. Sparta was eenmaal gevaarlijk geworden, toen Jasper Cillessen een kopbal van Tobias Lauritsen moest keren.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Nieuw kapsel van Sontje Hansen maakt indruk bij ESPN: 'Het is weer 1973!'

In de tweede helft zocht Sparta naar een snelle aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. In de slotfase was Koki Saito wel erg dichtbij: zijn schot vloog via de linker- én de rechterpaal in de handen van Cillessen. In de blessuretijd trof ook NEC nog het aluminium: Lars Olden Larsen schoot na een rappe counter tegen de buitenkant van de paal. NEC neemt dankzij de driepunter de zevende plek weer over van FC Utrecht. Sparta blijft negende staan.

Proper valt uit

Het was geen volledige feestavond voor Proper, want de aanvoerder viel zestien minuten voor tijd uit. Het ging ogenschijnlijk om een hamstringblessure. De controleur werd vervangen door Lasse Schøne. Het is voor Proper te hopen dat hij op tijd fit is voor de halve finale van de KNVB Beker tegen SC Cambuur van dinsdagavond.