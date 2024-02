Driouech maakt indruk met eerste interview na Deadline Day: 'Hij heeft ongetwijfeld leuke ouders'

heeft voor het eerst gereageerd op de transfersoap rond zijn persoon. Donderdag hengelden Feyenoord en PSV naar zijn komst, maar de aanvaller bleef bij Excelsior. Vrijdagavond kwam hij in actie tegen Almere City (2-1 nederlaag) en stond hij ESPN te woord over de hectiek.

“Ik vind het heel jammer dat het zo is gegaan, maar ik snap het wel”, zei Driouech. “Ik begrijp Excelsior wel. Zij wilden een vervanger voor mij halen en dat is niet gelukt. PSV had veel geld voor me over, daar spreekt alleen maar waardering uit. Het betekent dat ik goed bezig ben.”

Driouech beleefde een ‘superdrukke dag’. “Feyenoord toonde op het laatst ook nog interesse. Maar op een gegeven moment heb ik besloten in de auto naar Eindhoven te stappen.” In de auto kreeg hij tot zijn teleurstelling het telefoontje dat de transfer was afgeketst.

“Dat was pijnlijk. Ik heb een paar pittige gesprekken gehad met technisch manager Niels van Duinen”, zegt Driouech. “Ik moet het nu een plekje geven en met Excelsior zo snel mogelijk handhaven in de Eredivisie. Ik moet fit blijven en mezelf laten zien.”

Het interview met de Excelsior-smaakmaker leidt tot complimenten van ESPN-analist Hans Kraay junior. “Wat een beschaving. Wat een beschaving”, zegt hij. “En wat een wijsheid voor iemand van 21 jaar. Hij heeft ongetwijfeld heel leuke ouders. Heel even neeg hij ernaar om te zeggen dat hij een beetje teleurgesteld was in Excelsior, maar dat doet hij niet. Geen verkeerd woord. Geweldig.”