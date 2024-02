FC Twente walst in razend tempo over Excelsior heen en legt druk bij Feyenoord

FC Twente had zaterdagavond geen kind aan nummer veertien Excelsior. De ploeg van Joseph Oosting kwam in het Van Donge & De Roo stadion geen moment in de problemen en verstevigde de greep op plek drie, terwijl het Feyenoord op plek twee voorlopig tot op twee punten genaderd is. Voor FC Twente scoorde Ricky van Wolfswinkel twee maal in het eerste kwartier. Daan Rots maakte de andere treffer in de beginfase waardoor de wedstrijd nooit een echte wedstrijd werd. Door die sterke openingsfase won FC Twente met 0-3.

Bij FC Twente begon aanwinst Myron Boadu wederom op de bank en startte Van Wolfswinkel in de punt van de aanval. Enige afwezige in de selectie van FC Twente was de zieke Gijs Besselink. Bij Excelsior was Julian Baas afwezig wegens een schorsing, hij werd vervangen door Cisse Sandra. Het beloofde op voorhand een lastige wedstrijd te worden voor de nummer drie FC Twente. De laatste vier ontmoetingen in Rotterdam eindigden in een gelijkspel en er is in de Eredivise geen enkele ploeg waartegen de Kralingers vaker ongeslagen bleven in eigen huis dan FC Twente.

Waar de laatste twee edities van deze wedstrijd in 0-0 eindigden, was zaterdag al na twee minuten duidelijk dat het deze editie anders zou gaan. In de tweede minuut kreeg Michel Vlap de bal aan de linkerkant. Hij dribbelde kort naar binnen en gaf de bal mee aan Daan Rots, die van een meter of vijftien laag op doel schoot. Zijn schot leek houdbaar, maar ging toch onder keeper Stijn van Gassel door: 0-1.

Drie minuten na de openingstreffer zat FC Twente helemaal op rozen. Sem Steijn zag zijn halve omhaal uiteenspatten in het gezicht van Casper Widell, waarna Michal Sadilek de bal opnieuw in het strafschopgebied bracht. Hij bereikte Van Wolfswinkel, die uit de draai hard en hoog raak schoot: 0-2. Een droomstart dus voor de elf van Joseph Oosting, die meteen na de treffer lieten zien dat hun honger nog niet gestild was. In de dertiende minuut kreeg FC Twente een corner. De indraaiende corner ging over iedereen heen en belande in de voeten van Van Wolfswinkel op de punt van het vijf-meter gebied. Van Wolfswinkel, volledig ongedekt, nam de bal aan en schoot de bal hard in de korte hoek. Zo leek de wedstrijd na dertien minuten al gespeeld. Dat leken beide ploegen ook zo te ervaren, want op een schot van Vlap op de paal na, was er zo goed als niets meer te beleven in de eerste helft.

De tweede helft gaf hetzelfde beeld als de laatste fase in de eerste helft. Excelsior probeerde een kans af te dwingen, FC Twente hield tegen en controleerde de wedstrijd. Er waren enkele momenten van opwinding, maar die beleven beperkt tot het terug draaien, op advies van de VAR, van een gegeven strafschop en een afgekeurde goal van Naci Ünüvar wegens buitenspel. Door de overwinning blijft FC Twente hopen op directe plaatsing voor de Champions League en moet Excelsior naar beneden blijven kijken in de strijd tegen degradatie, aangezien het gat naar plek zestien nog maar drie punten is.