Justin Bijlow kan in zeer pikant duel rentree maken bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot kan mogelijk twee maanden geen beroep doen op . De doelman liep afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen AZ een kuitblessure op en staat daardoor naar alle waarschijnlijkheid ‘circa’ acht weken aan de kant. Het tweeluik met AS Roma in de tussenronde van de Europa League en de topper tegen PSV moet hij sowieso missen, maar voor De Klassieker tegen Ajax is hij mogelijk weer inzetbaar.

Bijlow blies eind vorige maand 26 kaarsjes uit en inmiddels is hij al een paar jaar de eerste doelman van Feyenoord, maar nog altijd zal men zich afvragen hoe goed hij nou écht is. Dat heeft alles te maken met zijn blessuregevoeligheid. In het seizoen dat Feyenoord onder Slot meteen de finale van de UEFA Conference League haalde stond Bijlow een tijdje langs de kant en ook in het afgelopen kampioensjaar moest hij veel wedstrijden missen. In de huidige jaargang zorgde een gebroken pols ervoor dat hij zeven competitieduels én de eerste twee Champions League-wedstrijden tegen Celtic (thuis) en Atlético (uit) moest missen.

Artikel gaat verder onder video

De laatste maanden ging het weer de goede kant op. Leek, want afgelopen zondag op bezoek bij AZ ging het lelijk mis. Bijlow raakte geblesseerd aan zijn kuit en verliet in tranen het veld van het AFAS Stadion. Aan zijn reactie was al te zien dat het serieus mis was en dat bleek dinsdagavond uit de medische update uit Rotterdam. Het herstel duurt zo’n acht weken, wat betekent dat Bijlow opnieuw een groot deel van de tweede seizoenshelft aan zich voorbij moet laten gaan. Naast het tweeluik met AS Roma in de Europa League en de topper bij PSV op 3 maart zal hij ook de ontmoetingen met AZ (KNVB Beker), Sparta, RKC Waalwijk, Almere City, Heracles, sc Heerenveen, FC Utrecht én FC Volendam moeten missen.

Woensdag over twee maanden staat De Klassieker tegen Ajax op het programma. Mocht het herstel van Bijlow daadwerkelijk acht weken in beslag nemen, lijkt de ontmoeting met de aartsrivaal op 7 april de eerste wedstrijd waarin Slot weer een beroep op zijn eerste doelman zou kunnen doen. Feyenoord speelt daarna in competitieverband nog tegen achtereenvolgens Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, N.E.C. en Excelsior. Mocht Feyenoord woensdagavond in de kwartfinale van de KNVB Beker afrekenen met AZ en eind deze maand ook in de halve finale aan het langste eind trekken, dan kan Bijlow mogelijk ook in de bekerfinale op 21 april nog een rol van betekenis spelen.

EK niet in gevaar

Ongeacht de stand van zaken in de Eredivisie, KNVB Beker en Europa League, zullen de laatste wedstrijden van het seizoen belangrijk zijn voor Bijlow. De doelman wil ongetwijfeld dolgraag mee naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. De oefenduels van het Nederlands elftal met Schotland en Duitsland eind maart zal hij moeten missen, maar het eindtoernooi komt (vooralsnog) niet in gevaar. Dat zal al een hele opluchting zijn voor Bijlow, die tot op heden acht interlands keepte. Tijdens de laatste interlandperiode in november moest hij Justin Verbruggen voor zich dulden.